اخبار السيارات.. تخفيضات كبيرة في أسعار شيفروليه chevrolet و فيات fiat.. إم جي تطرح mg rx8 لمنافسة باجيرو وتويوتا

تشهد أسعار السيارات في مصر كثيرًا من التغيرات التي أثرّت على عملية الشراء هبوطًا وارتفاعا، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات.
ونستعرض أسعار شيفروليه اليوم في مصر:
أسعار شيفروليه
chevrolet
شيفروليه لانوس
chevrolet lanos تبدأ من 166.400 جنيه حتى 171.600 جنيه لأعلى فئة.
شيفروليه آفيو
chevrolet aveo تبدأ من 192.900 جنيه حتى 198.300 جنيه لأعلى فئة.
شيفروليه أوبترا
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chevrolet optra تبدأ من 199.900 جنيها حتى 215.500 جنيه لأعلى فئة.
شيفروليه ماليبو
chevrolet malibu تبدأ من 369.990 جنيها حتى 429.990 جنيها لأعلى فئة.
شيفروليه بيك اب
chevrolet pickup تبدأ من 289.200 جنيه حتى 321.250 جنيها لأعلى فئة.
شيفروليه n300
chevrolet n300 بسعر 174.650 جنيها.
إم جي تطرح mg rx8 الأسطورة لتنافس باجيرو وتويوتا فورتشنر.. سعر ومواصفات
طرح العملاق الصيني mg سيارتها الـ suv ام جي rx8 التي تنافس وبشكل واضح ميتسوبيشي باجيرو mitsubishi pajero، ويميزها التصميم الخارجي العصري ويتضمن أضواء LED شاملة ولمسات من الكروم الفضي اللامع وخطوط على غطاء المحرك وهوية خلفية مميزة بالإضافة إلى امتلاكها جنوط قياس 20 انش، وتتمكن هذه السيارة rx8 العائلية من اقتحام الطرق الوعرة والغوص في مياه ارتفاعها 80 سم وتتحمل أقصى ظروف تشغيل جبلية.
وتأتي السيارة rx8 بمحرك 4 سلندر مع تيربوتشارجر يصدر منه قوة 220 حصانا و 360 نيوتن.متر من عزم الدوران ، متصل بفتيس اوتوماتيك6 سرعات .
تنافس السيارة ام جي rx8 بشكل واضح كل من ؛ تويوتا فورتشنرtoyota fortuner ، و ميتسوبيشي باجيرو mitsubishi pajero ، وهافال H9 ، و شانجان CS95 .
rx8 mg سعر
تأتي السيارة rx8 mg يسعر 23,015 دولار أمريكي اي ما يعادل 361,368 جنيه مصري تقريبا و يصل سعر اعلي فئة 24,550 دولارا أمريكيا اي ما يعادل 385,470 جنيها مصريا .
بعد تخفيضها 25 ألف جنيه.. أسعار فيات fiat اليوم في مصر.. صور
تشهد أسعار السيارات في مصر كثيرًا من التغيرات التي أثرّت على عملية الشراء هبوطًا وارتفاعًا، وبسبب تلك التغيرات المتتالية أصبحت أسعار السيارات في مصر تتغير من يوم لآخر، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات.
ونستعرض أسعار fiat اليوم في مصر.
أسعار فيات
fiat 500 x 2020
فيات 500 x
fiat 500 تبدأ من 375.000 حتى 420.000 جنيه لأعلى فئة.
fiat 500 2020
فيات 500 بسعر 265.000 ألف جنيه.
fiat 500 c
فيات 500c بسعر 360.000 ألف جنيه .
fiat 500 c مانيوال
فيات 500c بسعر 265.000 ألف جنيه.
تيبو ٢٠٢٠
فيات تيبو 2020
fiat tipo 2020 تبدأ من 189.900 حتى 309.900 لأعلى فئة.
فيات تيبو
بونتو ٢٠١٩
أسعار فيات بونتو 2019
fiat punto 2019 تبدأ من 203.900 حتى 232.900 لأعلى فئة.
fiat doblo 2019
فيات دوبلو بسعر 320.000
أسعار سيتروين ds اليوم في مصر بعد التخفيضات.. صور
تشهد أسعار السيارات في مصر كثيرًا من التغييرات، التي أثرّت على عملية الشراء هبوطًا وارتفاعًا، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعارالسيارات.
citroen egypt
وفي هذا التقرير، نستعرض أسعار السيارات سيتروين ds اليوم في مصر.
ds egypt
ستروين ds5
ds5 تبدأ من 538.000 جنيه حتى 578.000 جنيه لأعلى فئة.
ستروين ds7
ds7 موديل 2020 تبدأ من 598.000 جنيه حتى 848.000 جنيه لأعلى فئة.
citroen egypt
وفي هذا التقرير، نستعرض أسعار السيارات سيتروين ds اليوم في مصر.
ds egypt
ستروين ds5
ds5 تبدأ من 538.000 جنيه حتى 578.000 جنيه لأعلى فئة.
ستروين ds7
ds7 موديل 2020 تبدأ من 598.000 جنيه حتى 848.000 جنيه لأعلى فئة.