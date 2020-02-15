اخبار السيارات.. تخفيضات كبيرة في أسعار شيفروليه chevrolet و فيات fiat.. إم جي تطرح mg rx8 لمنافسة باجيرو وتويوتا

طرح العملاق الصيني mg سيارتها الـ suv ام جي rx8 التي تنافس وبشكل واضح ميتسوبيشي باجيرو mitsubishi pajero ، ويميزها التصميم الخارجي العصري ويتضمن أضواء LED شاملة ولمسات من الكروم الفضي اللامع وخطوط على غطاء المحرك وهوية خلفية مميزة بالإضافة إلى امتلاكها جنوط قياس 20 انش، وتتمكن هذه السيارة rx8 العائلية من اقتحام الطرق الوعرة والغوص في مياه ارتفاعها 80 سم وتتحمل أقصى ظروف تشغيل جبلية.





وتأتي السيارة rx8 بمحرك 4 سلندر مع تيربوتشارجر يصدر منه قوة 220 حصانا و 360 نيوتن.متر من عزم الدوران ، متصل بفتيس اوتوماتيك6 سرعات .









تنافس السيارة ام جي rx8 بشكل واضح كل من ؛ تويوتا فورتشنر toyota fortuner ، و ميتسوبيشي باجيرو mitsubishi pajero ، وهافال H9 ، و شانجان CS95 .









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