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رياضة

وزير الرياضة يستقبل الزمالك بمطار القاهرة بعد التتويج بالسوبر الأفريقي | شاهد

الأحد 16/فبراير/2020 - 12:20 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
وسط مشهد حاشد لجماهير القلعة البيضاء بمطار القاهرة، استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يرافقه أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، بعثة الفريق الاول لكرة القدم بعد تحقيقه لقب بطولة كأس السوبر للمرة الرابعة في تاريخه على حساب نادي الترجي التونسي، وذلك بعد تغلبه عليه بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدف واحد.

وأعرب صبحي عن سعادته بهذا اللقب القاري الذي يضاف لسجل الرياضة المصرية، مشيدًا بجميع أعضاء الفريق الذين ضربوا المثل في بذل الجهد والعطاء طوال 90 دقيقة، و استطاعوا حسم البطولة أمام منافس قوي، والمرشح رقم 1 في أفريقيا في الفوز ببطولة أفريقيا.

كما قدم صبحي التهنئة لكل الجماهير المصرية بصفة عامة، وجماهير القلعة البيضاء بصفة خاصة على هذا الفوز الكبير الذي يعكس قدرة وريادة مصر كرويًا على المستوى القاري.

واختتم صبحي تصريحاته بأن الوزارة تساند وتدعم كل الأندية المصرية، من أجل تحقيق مزيد من الألقاب والبطولات سواء قاريا او عالميا في مختلف الألعاب.
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وزير الرياضة يستقبل الزمالك بمطار القاهرة بعد التتويج بالسوبر الأفريقي | شاهد

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