بعثة الزمالك في مطار القاهرة بعد تحقيق السوبر الأفريقي.. فيديو وصور

وصلت مطار القاهرة الدولي، في الساعات الأولى من اليوم الأحد، بعثة نادي الزمالك، عائدة من قطر بعد الفوز على الترجي التونسي وتحقيق السوبر الإفريقي، بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الغرافة بـ قطر.





واستقبلت جماهير الزمالك اللاعبين في مطار القاهرة الدولي، وسط تواجد أمني مكثف لتأمين احتفالات جماهير الزمالك، التي حرصت على رفع علم مصر وعلم النادي لاستقبال البعثة بهتافات حماسية كبيرة.





كان نادي الزمالك حقق البطولة الرابعة له من السوبر الإفريقي، بعد تغلبه على نادي الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ، في المباراة التي شهدت تفوق اللاعب المغربي أشرف بنشرقي وحصوله على رجل المباراة.



