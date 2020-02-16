AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بعثة الزمالك في مطار القاهرة بعد تحقيق السوبر الأفريقي.. فيديو وصور

الأحد 16/فبراير/2020 - 03:23 ص
صدى البلد
Advertisements
نورهان خفاجي - كيرلس صلاح
وصلت مطار القاهرة الدولي، في الساعات الأولى من اليوم الأحد، بعثة نادي الزمالك، عائدة من قطر بعد الفوز على الترجي التونسي وتحقيق السوبر الإفريقي، بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الغرافة بـ قطر.

واستقبلت جماهير الزمالك اللاعبين في مطار القاهرة الدولي، وسط تواجد أمني مكثف لتأمين احتفالات جماهير الزمالك، التي حرصت على رفع علم مصر وعلم النادي لاستقبال البعثة بهتافات حماسية كبيرة. 

كان نادي الزمالك حقق البطولة الرابعة له من السوبر الإفريقي، بعد تغلبه على نادي الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ، في المباراة التي شهدت تفوق اللاعب المغربي أشرف بنشرقي وحصوله على رجل المباراة.

ويستعد نادي الزمالك لملاقاة النادي الأهلي في مباراة السوبر المصري والتي تقام في الإمارات والمقرر لها الخميس القادم من شهر فبراير الجاري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار الزمالك.. الأبيض بطلًا للسوبر.. وتعليقات نارية من مرتضى منصور

شاهد.. احتفالات جماهير الزمالك بعد الفوز بالسوبر الإفريقي

بعد الفوز بالسوبر الإفريقي.. وصول الفوج الأول من بعثة نادي الزمالك إلى مطار القاهرة بدون اللاعبين

أخبار الزمالك.. رد مرتضى منصور على فك السحر.. وتعليق ساسي على الفوز بالسوبر الإفريقي

جماهير الزمالك تشعل أجواء مطار القاهرة احتفالا بالسوبر الأفريقي.. فيديو وصور

بث مباشر من مطار القاهرة لوصول بعثة نادي الزمالك وفرحة استقبال الجماهير

ترشيحاتنا

تعليق عمرو دياب على اعتزال أيمن بهجت قمر تأليف الأغاني

الاهلي يرد بقوة.. متمسكون باستاد القاهرة ونطعن على حكام لقاءي صن داونز ونرفض تأجيل القمة

رامي عياش يكشف تفاصيل جديدة حول إصابته بـ السرطان

اتحاد الكرة يكشف حقيقة تنظيم الأهلي ممرا شرفيا للزمالك فى السوبر

تعرف على موعد مباراة ليفربول المقبلة بعد الفوز على نورويتش سيتي

عقوبات صارمة ضد غير الملتزمين.. قرار عاجل من الخطيب بشأن لاعبى الأهلي.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاصفة قوية تكشف عن آثار أقدام ديناصور متوحش في بريطانيا

فوائد بالجملة .. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز؟

شاهد.. حوت ضخم يحطم جسده في محاولة للخروج من بين الصخور