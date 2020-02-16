كأنهم خدو عمرى .. تعليق مؤثر من الطيار الموقوف على سحب رخصته .. شاهد

قال الطيار الموقوف أشرف أبو اليسر، إنه أثناء التقاط الفنان محمد رمضان الصور والفيديو من كابينة القيادة في الطائرة، كانوا فوق البحر الأحمر وعلى ارتفاع ما يزيد عن 40 ألف قدم في اتجاههم لمدينة الرياض.





وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن محمد رمضان لم يكن بإمكانه القيام بأي شئ في الطائرة، لأن التحكم في الطائرة كان معه كقائد.





وتابع أن مساعده ذهب إلى دورة المياه ثم جاء محمد رمضان والتقط الصور في مدة لا تتجاوز 30 ثانية، ثم ذهب قبل أن يأتي مساعد الطائرة، متابعا «مجاتش في وداني كلمة تصوير فيديو افتكرته هيصور صورة بس حتى قولته وماله وأنا هتصور معاك».





وعن لحظة سحب الرخصة منه قال، «كأنهم أخدوا عمري».





وأشار الطيار الموقوف أشرف أبو اليسر إلى أن ماحدث داخل كابينة الطائرة مع محمد رمضان هو مخالف لقانون الطيران، مضيفا: "أنا بالفعل أخطأت لكنى لم أكن أعلم انه يقوم بتصوير فيديو".



