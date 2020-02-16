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محافظات

لكل اسم حكاية.. الخرانقة قبلة طلاب العلم فى القرن الخامس الهجرى.. فيديو

الأحد 16/فبراير/2020 - 07:25 ص
صدى البلد
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يوسف رجب

الخرانقة قرية ضمن قرى الوحدة المحلية لـ جراجوس التابعة لمركز قوص بمحافظة قنا، وهى من القرى العريقة التى يعود اسمها إلى القرن الخامس و السادس الهجرى، عندما كانت مدينة قوص مقصدًا لطلاب العلم الباحثين عن العلم على أيدى علماء قوص، وكانت الخرانقة مأوى و مقرا للإقامة والمبيت لقربها من مدينة قوص، حيث  تبعد أقل من كيلو عن المدينة.


الإقامة فى المنطقة كانت تستدعى عمل خيام أو شرانق لترك أمتعتهم و المبيت فيها، بعد عناء التنقل بين مدارس وعلماء قوص المنتشرين فى ربوعها المختلفة، حتى تحولت المنطقة كلها إلى خيام أو شرانق ومفردة شرنقة والتى جاء منها اسم خرانقه.


" أبوقلته" هو اسم الحقيقى للمنطقة ، لكنه تحول إلى خرانقه من كثرة ضرب أو عمل الشرانق ومفردها شرنقه ومعناها " الخيمة"، حيث تحرف اسم شرنقه إلى خرنقه إلى أن أصبح الاسم حالى " خرانقه"، و أصبح " أبوقلته" نجع من نجوع القرية، لكنه مازال الأصل كونه أساس القرية.


قال عبدالحميد النجار، كانت هذه المنطقة تسمى قديمًا " أبوقلته" عندما كانت مدينة قوص كعبة العلم والعلماء، و كانت هذه المنطقة  عبارة عن ربوة عاليه هوائها نقى يحيط بها النخيل، وهو ما جعلها مقصدًا لطلاب العلم القادمين إلى قوص، فكانوا يقيمون بها الشرانق أو الخرانق وهى الخيام، فاشتهرت بخرانق أو شرانق طلاب العلم، فتحول اسمها من وقتها إلى خرانقة بدلا من أبوقلته الذى أصبح اسم نجع من نجوع قرية الخرانقه.


وأضاف النجار، أن عدد سكان القرية يبلغ حاليًا حوالى 25 ألف نسمة، بها الكثير من العائلات لكن أهلها جميعًا ينتمون إلى قبيلة العبابدة، ومازالت هذه المنطقة أو نجع أبوقلته له طابع تاريخى خاص، كونه ملتقى لإقامة  الطلاب الباحثين عن العلم فى مدارس قوص والتى كانت يبلغ عددها حوالى 17 مدرسة علم خرجت علماء وفقهاء ذاع صيتهم على مدار التاريخ.


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