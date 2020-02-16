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أخبار العالم

الأمين العام للأمم المتحدة يصل باكستان للمشاركة في مؤتمر اللاجئين

الأحد 16/فبراير/2020 - 07:50 ص
صدى البلد
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أ ش أ
وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الأحد إلى باكستان للمشاركة في مؤتمر دولي حول اللاجئين الأفغان.

وذكرت قناة (جيو نيوز) الباكستانية أن المؤتمر سيعقد في العاصمة الباكستانية (إسلام أباد) تحت عنوان "40 عاما على اللاجئين الأفغان في باكستان: شراكة جديدة للتضامن" يومي 17 و 18 فبراير الجاري.

وأضافت القناة الباكستانية أنه من المقرر أن يلقي الأمين العام للأمم المتحدة - الذي يقوم بزيارته الأولى لباكستان منذ توليه منصبه - كلمة في المؤتمر.

ومن المقرر أن يجتمع جوتيريش بالرئيس الباكستاني عارف ألفي ورئيس الوزراء عمران خان، بالإضافة إلى وزير الخارجية شاه محمود قريشي وأعضاء البرلمان بينما يختتم زيارته التي تستمر أربعة أيام للبلاد في 19 فبراير الجاري.
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