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محافظات

شوشة يؤكد أهمية تأهيل شباب سيناء لسوق العمل

الأحد 16/فبراير/2020 - 11:29 ص
صدى البلد
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احمد صالح
أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء أهمية تأهيل الشباب لسوق العمل وتأهيلهم لإقامة المشروعات في مختلف المجالات.

وأشار المحافظ في لقائه اليوم مع مدربى برنامج مشوارى التابع لوزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور عمرو فاروق منسق برنامج مشوارى بوزارة الشباب والرياضة، بحضور عبد العال البدرى السكرتير العام المساعد للمحافظة وأمانى عبد العظيم مدير ادارة التدريب والمشروعات بمديرية الشباب والرياضة، إلى أهمية تأهيل الشباب لسوق العمل والتركيز على خريجى وطلاب التعليم الفنى وتشجيع المشروعات الصغيرة وتوفير فرص عمل في القطاع الخاص، معربا عن تثمين جهود وزارة الشباب والرياضة في تنفيذ المشروع وتشجيع الشباب على اقتحام مجالات التعليم الفنى والقطاع الخاص وكسر حاجز الخوف والرهبة للدخول إلى أى مشروع.

من جانبه أكد الدكتور عمرو فاروق منسق برنامج مشوارى بوزارة الشباب والرياضة أن المشروع يهدف إلى تأهيل الشباب لسوق العمل وعمل دراسات الجدوى وكيفية إقامة المشروعات بأقل تكاليف ممكنة الى جانب تأهيل الشباب والمرأة لسوق العمل والتشجيع على اقامة المشروعات الصغيرة مشيرا إلى أن ارتباط البرنامج بصندوق تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وإعداد دراسات جدوى اقتصادية حول المشروعات وإحالة المشروعات المقرر تنفيذها إلى الجهاز لتمويلها علاوة على التنسيق مع بعض الشركات لتوفير فرص عمل للشباب.


وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى تدريب 700 من الشباب من بينهم 200 طالبا وطالبة من كليات : التجارة والاقتصاد المنزلى والعلوم الزراعية البيئية والثروة السمكية بجامعة العريش، 200 طالب وطالبة من مدارس الألفى الثانوية بنات والشهيد اللواء أحمد عسكر الثانوية للبنات والشهيدة نهال العقيد الصناعية للبنات والشهيد اللواء هشام شاهين التجارية .. إلى جانب الشباب من مراكز الشباب.

ويهدف البرنامج إلى التدريب على التنمية البشرية والمهارات الحياتية وريادة الأعمال.

ويشارك في البرنامج 11 مدربا من مختلف محافظات الجمهورية وعدد 5 مدربين محليين من محافظة شمال سيناء.
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