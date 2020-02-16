مياه البحر الأحمر تشارك فى حملة رفع الكفاءة البيئية للمناطق السكنية بالغردقة

صرح المهندس محمد عيسى، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، بأن الشركة شاركت فى حملة رفع الكفاءة البيئية بالمناطق السكنية بمدينة الغردقة بالتعاون مع (الإدارة العامة للبيئة بالوحدة المحلية لمدينة الغردقة - جهاز شئون البيئة - ومديريات الصحة والشباب والرياضة والتربية والتعليم والأزهر) بالغردقة، وتحت رعاية اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر.





وقال المهندس محمد عيسى: نفذت الشركة أنشطة ميدانية للحفاظ على البيئة بمنطقة أبوعشرة، وكذا التوعية بأهمية المياه وضرورة ترشيد استهلاكها، وحث المواطنين على عدم إهدار مياه الشرب واستخدامها فى غير الأغراض المخصصة لها.





تابع "تم توزيع مطبوعات تحمل عددا من رسائل التوعية والتعريف بالخدمات التى تقدمها الشركة، ومنها خدمة تطهير الخزانات، وخدمة الخط الساخن 125 لتلقى استفسارات وشكاوى المواطنين والتعامل معها على الفور، وخدمة الواتس آب whats app على رقم 01001849993 والخاص بتلقى الاستفسارات حول مواعيد ضخ المياه.​

