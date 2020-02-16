بعد الهجوم عليهما.. حسن شاكوش وعمر كمال يعتذران عن خطأ حفل الاستاد .. فيديو





وأكد مطربا أغنية " بنت الجيران" من خلال فيديو بحساب حسن شاكوش الشخصي بموقع إنستجرام، أنهما حذفا جملة "أشرب خمور وحشيش" من النسخة الجديدة للأغنية كي يتناسب تقديمها أمام الأسر المصرية والأطفال، لافتا إلى أنه حدث خطأ من قبل المنظمين للحفل بتشغيل النسخة القديمة للأغنية، بدلا من النسخة الجديدة التي قمنا بستليمها على فلاشة.





وخلال الفيديو كشف حسن شاكوش وعمر كمال عن النسخة الجديدة من الأغنية التي تؤكد استبدال جملة " اشرب خمور وحشيش" بـ " من غيرك مش هعيش"، مقدمين الاعتذار للشعب المصري على هذا الخطأ غير المقصود.





وأشعل مطربا المهرجانات حسن شاكوش، وعمر كمال، حفل ستاد القاهرة مساء اليوم الجمعة 14 فبراير الذي أقيم بمناسبة عيد الحب، بحضور جماهيري كبير ملأ أرجاء الاستاد.





وقدم حسن شاكوش، وعمر كمال، أغنيتهما الشهيرة «بنت الجيران» التي حققت ملايين المشاهدات عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، في ظل تفاعل الجمهور معهما وترديد كلمات الأغنية معهما.











