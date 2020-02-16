شاهد.. شبح الطلاق في أول 3 سنوات.. مودة يوضح الأسس العامة للزواج الصحيح

قالت راندا فارس، مدير مشروع "مودة" بوزارة التضامن الاجتماعي، إن المنصة الرقمية الخاصة بوزارة التضامن وجدت إقبالا كبيرا من المترددين، حيث وصلت إلى 130 ألف متردد على المنصة والحصول على الدورات التدريبية التي تقدمها منصة مشروع "مودة" بالإشراف من وزارة التضامن الاجتماعي.





وأضافت راندا فارس، من خلال حوارها في برنامج "صباح الورد"، الذي يذاع على قناة Ten الفضائية، أن الوزارة تعمل على إطلاق حملة إعلانية الفترة القادمة للتوعية واستقطاب الناس لما تقوم به المنصة من دورات تدريبية، لأن مشروع "مودة" يستهدف ما يقرب من 30% من عدد السكان، ويحدد الفئة العمرية ما بين 18 و35 سنة، وهم يمثلون 33.8% من إجمالي عدد السكان، أي 33 مليون شاب وفتاة.





وأكدت أن هناك تطويرا مستمرا لمحاور المنصة، موضحة أن أهم المحاور التي يعمل عليها مشروع "مودة" هو توعية المقبلين على الزواج، وأثبتت الدراسات والإحصائيات وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن 38% من حالات الطلاق تتم خلال أول 3 سنين من عمر الزواج.





وأشارت إلى أنه يتم العمل الآن بالتعاون مع وزارة العدل على تطوير آليات مكاتب فض المنازعات الأسرية، وهذا بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، ووضع مناهج علمية وإعطائها للعاملين داخل هذه المكاتب.





وأوضحت أن نسب الطلاق تزداد في أول 3 سنين من عمر الزواج، وهذا للاصطدام بالواقع، ولكن النسبة الأكبر تكون بسبب الاختيار الخاطئ، وأنه كثيرًا ما يفتقد الطرفان المتزوجان للمفهوم الحقيقي للزواج وعدم إلمامهما بحقوقهما وواجباتهما حيال بعضهما البعض، بالإضافة إلى أن اختيار شريك الحياة يعتمد على أساسيات محددة يجب التأكد من وجودها.