متى تجب زكاة المال.. إليك 4 شروط توجب عليك إخراجها

متى تجب زكاة المال.. سؤال يبحث عنه كثيرون، حيث إن الزكاة هي ركن من أركان الإسلام الخمسة ومتى تجب زكاة المال التي هي فرضت بنصّ القرآن، والسنة، وإجماع المسلمين يكون عند توافر الشروط التي توجب إخراج الزكاة.

شروط زكاة المال

تجب الزكاة على مال كل مسلم سواءً كان ذكرًا أو أنثى، الكبار والصغار، العاقل والمجنون، في حال توفرت شروط الاستقرار في المال، وبلوغ النصاب المحدد في الشرع، وحال عليها الحول- عام هجري-، وكان مالكها مسلمًا.

فزكاة المال تجب في مال المُلك الذي حالَ عليه حَول هجري بعد بلوغ هذا المال النصاب، أمّا النصاب فهو خمسة وثمانون جرامًا من الذهب، أو خمسمائة وخمسة وتسعون جرامًا من الفضّة، أمّا النصاب بالنسبة للأوراق النقدية والعملات فإن نصابها يختلف باختلاف قيمة الذهب لكلّ وقت.

متى تجب زكاة المال

الزكاة لا تجب في كل ما نملكه من أموال أو أشياء أخرى، ولكنها تجب في الأمور الآتية:

1- الأصول الثابتة حيث يجب على المسلم أن يقوم بإخراج الزكاة عن المال الذي بقي لديه لأكثر من عام كامل، وزاد عن النصب الشرعي وهو 595 جرام من الفضة أو 85 جرام من الذهب، بحيث يتوجب على المسلم إخراج ما يعادل 2,5% من قيمة هذا المال.

2- الذهب أو الفضة وغيرهما من المعادن الثمينة بحيث يجب على المسلم إخراج الزكاة فيهما سواء أراد المسلم أن يتاجر بهما أو يشتري بيت أو سيارة .

3- البهائم والأنعام فيجب على المسلم أن يخرج الزكاة عن هذه الأنعام، ومن الأمثلة على النصاب الشرعي للأنعام: أن نقوم بإخراج بقرة لا تقل عن سنتين من 30 بقرة، أو نخرج شاة واحدة عن الإبل التي تزيد على خمسة.

4- المزروعات التي نزرعها في الأرض من الأشجار والحبوب فيجب أن نخرج الزكاة عنها.

مصارف الزكاة

نقصد بها الجهات التي تصرف عليها الزكاة في الشرع وقد حددتها الأدلة من الكتاب والسنة في أصنافٍ ثمانية فقد قال –تعالى-: « إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلفُقَراءِ وَالمَساكينِ وَالعامِلينَ عَلَيها وَالمُؤَلَّفَةِ قُلوبُهُم وَفِي الرِّقابِ وَالغارِمينَ وَفي سَبيلِ اللَّـهِ وَابنِ السَّبيلِ فَريضَةً مِنَ اللَّـهِ وَاللَّـهُ عَليمٌ حَكيمٌ»، [سورة التوبة:الآية 60].

مصارف الزكاة

1- الفقير: وهو الشخص الذي لا مال له ولا وسيلة كسب أو من لا يجد كفايته اليومية من المال.

2- المسكين: وهو من يجد كفايته بالكاد وقد لا تسد حاجته وحاجة أهل بيته.

3- العاملون عليها هم العمال الذين يقومون بتوزيع الزكاة على أصحابها، حيث أجاز لهم الشرع أن يؤجروا لهم من الأموال التي جمعوها لأنّهم متفرغون تمامًا للعمل بها وتوزيعها بالشكل الصحيح.

4- المؤلفة قلوبهم المؤلفة قلوبهم هم الذين دخلوا الإسلام حديثًا ولا يزال الإسلام غير مترسخ في قلوبهم، أو أولئك الذين يريد الإسلام استمالة قلوبهم أو كف أذاهم عن المسلمين.

5- فك الرقاب: تعني العبيد والإماء المكاتبون الذين اتفقوا على دفع مبلغٍ من المال لمملوكيهم من أجل تحريرهم، فتجوز الزكاة عليهم ليصبحوا أحرارًا، وقد انتهي هذا الأمر في الإسلام فلا يوجد عبيد الآن.

6- الغارمون: هم الغارقون في الديون التي تراكمت عليهم، فتجوز عليه الزكاة لقضاء ديونهم لأصحابها.

7- في سبيل الله في سبيل الله: أي المجاهدون في سبيل الدين تطوعًا أي لا يأخذون أجرًا من بيت المال.

8- ابن السبيل وهو المسافر لغير بلده والذي نفد ماله فلم يبق معه شيء فيعطى من الزكاة إلى أن يعود لبلده.

كيفية حساب زكاة المال

يتوجّب أن يبلغ المال عددًا حدّدته الشريعة الإسلاميّة حتّى تُستحقّ عليه الزكاة، كما يجب أن يمرّ على المال حول كامل، وتبلغ نسبة زكاة الأموال النقديّة ربع العشر، أي ما يعادل 2.5%، أو ما يعادل 25 في الألف، أو ما يعادل 250 في العشرة آلاف.

وهناك أكثر من طريقة لحساب زكاة المال، الأولى: يتمّ تقسيم مجموع المبلغ المراد إخراج زكاته على 40، أمّا الطريقة الثانية: فيتمّ تقسيم مجموع المبلغ المراد إخراج زكاته على مائة، والناتج يُضرب في 2.50.

كيفية حساب زكاة المال في الذهب

يبلغ نصاب الزكاة في الذهب ما يعادل 20 مثقالًا، أي ما يعادل 85 جرامًا، فإذا كانت المرأة تملك ذهبًا بهذا القدر، يتوجّب عليها الزكاة بنسبة ربع العشر، وطريقة حساب زكاة الذهب تتمّ كالآتي: يُحسب مقدار الذهب، ثمّ يُضرب بسعر الغرام، والنتيجة يُخرج منها ربع العشر، ولا تجب زكاة على الذهب المغشوش، أي الإكسسوارات، ولا تجب الزكاة على الذهب المستخدم أو الملبوس.

فضل الزكاة

فريضة الزكاة لها فضل عظيم؛ لما تحتويه على العديد من الفوائد والفضائل، التي تعود على الفرد والمجتمع بالخير والنفع، ومن فضائلها، ما يأتي:

1- الزكاة تزكّي النفوس وتطهّرها من الشحّ والبخل، كما تكفّر الذنوب والخطايا، قال تعالى : « خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا»، [سورة التوبة، 103].

2- الزكاة تطهّر المال وتباركه، قال الرسول - صلى الله عليه وسلم- :« مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ»، [رواه مسلم].

3- الزكاة تكون سببًا في طاعة الله ونيل رحمته، وتقديم حبّ الله على حبّ المال.

4- الزكاة تساعد الفقراء والمساكين، وتسدّ حاجاتهم.

5- الزكاة تعوّد النفس على الإنفاق في سبيل الله.