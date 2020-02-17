حصن نفسك صباح كل يوم بهذا الدعاء

دعاء تحصين النفس .. الرسول صلى الله عليه وسلم، حث المسلمين على أن يكونوا دائمي الدعاء، حتى في أشد المصائب، وذلك لأن الدعاء يغير من القدر الذي يصيب الإنسان، ويخفف شدته، ويجعل الإنسان مستسلمًا لأمر الله.





تقرأ الفاتحة وآية الكرسي والمعوذات 3 مرات

ثم تقرأ اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت عليك توكلت وانت رب العرش العظيم ماشاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم .

أعلم أن الله على كل شئ قدير وأن الله قد أحاط بكل شئ علمًا وأحصى كل شئ عددا .

اللهم إنى أعوذ بك من شر نفسي .

اللهم إنى أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر فما فيه .



