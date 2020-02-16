أنا ضابط هافتش شقتك.. عاطل يسرق 40 ألف جنيه ومشغولات ذهبية من شخص بالإسكندرية

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بغرض السرقة.









بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة محرم بك بمديرية أمن الإسكندرية، بلاغا من أحد المواطنين بالمعاش - مقيم بدائرة القسم، بقيام أحد الأشخاص باستيقافه بالقرب من مسكنه منتحلًا صفة ضابط بإحدى الجهات الأمنية والتوجه صحبته لمسكنه وتفتيشه والاستيلاء منه على "مشغولات ذهبية - 2 كارت "فيزا" بالرقم السرى الخاص بهما"، وقيامه بسحب مبلغ 40 ألف جنيه منهما وهرب.









تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بالإسكندرية، أسفرت جهوده عن أن مرتكب الواقعة "عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة".











عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه، وعثر بحوزته على مبلغ 16,600 جنيه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط جميع المسروقات.









وقال إن المبلغ المالى المضبوط بحوزته هو المتبقي من المبلغ المستولى عليه، وإنفاقه باقى المبلغ المالى على متطلباته الشخصية، وبتطوير مناقشته للوقوف على أبعاد نشاطه الإجرامى اعترف بارتكاب 4 وقائع سرقة أخرى بدوائر أقسام "سيدى جابر، ثانٍ الرمل، مينا البصل"، وتم بإرشاده ضبط "بعض المشغولات الذهبية – جهاز لوحى "تابلت" - 4 هواتف محمولة - 2 جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" - 4 شاشة عرض".





تم اتخاذ الإجراءات القانونية.