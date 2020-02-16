هنتغدى إيه النهاردة .. طاجن عكاوي بالبصل على طريقة الشيف الشربيني وأرز بالشعرية

تبحث العديد من ربات البيوت للتنويع في وجبات الغداء، فهي واحدة من أكثر الوجبات الأساسية أهمية، لذا نقدم لكِ وجبة غداء مفيدة ولذيذة على طريقة الشيف الشربيني..

مقادير طاجن عكاوي بالبصل:

-عكاوي

- بصل

-ثوم

- زعتر

- جزر

- كرفس

- جوزة الطيب

-حبهان

- طماطم

-بهارات ورق لورا ملح وفلفل

- زيت

-فلفل حار

- مرقة

طريقة تحضير طاجن العكاوي :

يقطع البصل و ثم يشوح فى طاسة مع زيت

* يفرم الثوم مع الجزر والفلفل الحار والكرفس فى الكبة

* يضاف الى البصل جوزة الطيب و زعتر و بهارات و حبهان ورق لورى ومكعب مرقة

* تحمر قطع العكاوى فى زيت من كل الجوانب و يضاف اليها خليط الجزر

* تفرم الطماطم و تضاف الى العكاوى مع البصل

* يترك الخليط على النار حتى تتجانس المكونات تماما

* يوضع الخليط في طاجن من الفخار وبعدها يوضع الطاجن في الفرن حتي تكتمل النضج

مكونات الأرز بشعرية:

- نصف كيلو أرز

- كوب شعرية

- 2 كوب ماء

- زيت

- ملح

طريقة تحضير الأرز بشعرية :