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وزيرة الصحة: مصر خالية من شلل الأطفال.. فيديو

الأحد 16/فبراير/2020 - 02:35 م
الدكتورة هالة زايد،
الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة
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فرح علاء الخولي

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، تستهدف الأطفال من سن يوم إلى سن 5 سنوات من المصريين وغير المصريين للحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال.


وتابعت الدكتورة هالة زايد، من خلال حوارها على فضائية إكسترا نيوز، أن مصر سجلت خلوها من أي حالة شلل الأطفال في عام 2006، وأن هناك حملة أخرى سيتم إطلاقها يوم 15 مارس وهي نوع مختلف من التحصينات غير النقط الفموية.


وأضافت وزيرة الصحة، أنه تم إدخال الحقن للتحصين من شلل الأطفال في أجندة التطعيمات في عام 2018، موضحة أن منظمة الصحة العالمية نصحت دول العالم انها تطعم المواليد من 2016 إلى 2018.


وأشارت وزارة الصحة، إلى أن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال ستكون فى جميع محافظات الجمهورية وتستهدف 16.5 مليون طفل تقريبًا، لافتة إلى أن التطعيم فى الريف سيجرى من منزل إلى منزل للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين، أما المدن يتم التطعيم بها بفرق متحركة بالشوارع مع وجود فرق ثابتة فى المراكز الصحية، ومكاتب الصحة، والوحدات الريفية، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، وذلك حتى الساعة الخامسة.

 

وسيجرى وضع فرق ثابتة بجوار المساجد، والكنائس، والنوادى، والأسواق، ومحطات القطارات ومترو الأنفاق، ومواقف سيارات السفر والحدائق العامة، كما سيتم توفير أكثر من 3300 سيارة لنقل فرق التطعيم إلى مواقعهم.


وأوضحت وزارة الصحة، أن برامج التحصينات ضد الأمراض المعدية من أهم أولويات الأنظمة الصحية للوقاية من الأمراض ذات الأهمية الوبائية، وتعتبر واحدة من أهم مكونات الصحة العامة فى إطار أهداف التنمية المستدامة فى مجال الرعاية الصحية، بما يتوافق مع المعايير الدولية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين. 
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