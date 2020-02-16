الدولار يسجل تراجعا جديدا اليوم الأحد 16-2-2020

خلال منتصف تعاملات اليوم الأحد 16 فبراير 2020





وسجل الدولار أكبر تراجع خلال اليوم فى بنك مصر إيران بنحو 4 قروش ليسجل 15.61 جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع.









وتراجع الدولار فى بنوك ( كريدى اجريكول ، الشركة المصرفية العربية ) ليسجل 15.61 جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع.







انخفض الدولار فى بنوك (المصرى الخليجى ، مصر ) ليسجل 15.62 للشراء و 15.72 جنيه للبيع.









وسجل الدولار مقابل الجنيه فى البنك الأهلى 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع بتراجع 3 قروش مقارنة بالتعاملات الصباحية .





وتراجع الدولار فى البنك العربى الأفريقى الدولى 15.60 جنيه للشراء و 15.70 جنيه للبيع بتراجع قرشين مقابل التعاملات الصباحية .









وتراجع قرشا فى المصرف المتحد ليسجل نحو 15.60 جنيه للشراء و 15.70 جنيه للبيع









وسجل الدولار فى البنك التجارى الدولى CIB نحو 15.59 جنيه للشراء و 15.69جنيه للبيع بتراجع قرشين مقارنة التعاملات الصباحية .





قدم بنك البركة أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 16.06 جنيه





وقدم البنك التجارى الدولى CIB أقل سعر للبيع الدولار بقيمة 15.69 جنيه.

شهدت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، تراجعا جديدا فى نحو 10 بنوك عاملة فى مصر