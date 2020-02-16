خبير: إتاحة قروض بفائدة لا تتجاوز 5% ضرورة لتشجيع مشروعات الطاقة الشمسية

طالب المهندس حاتم توفيق، خبير الطاقة الحكومة بضرورة توفير قروض بنكية بفائدة لا تتجاوز 5 % لصالح مشروعات الطاقة الشمسية لكافة الأفراد والمستثمرين.





وقال في تصريحات صحفية اليوم إن إتاحة التمويلات بعائد بسيط سيساهم في تشجيع كافة القطاعات الصناعية والسياحية والسكنية والزراعية للتحول نحو الطاقة الخضراء وإنشاء المحطات الشمسية، وسيخلق نوعا جديدا من الإستثمار لدي القطاع الخاص ما يساهم في رفع العبء من على كاهل الحكومة.





أضاف توفيق أنه إذا كانت تكلفة التمويلات المطلوبة لإنشاء محطة هي 3 مليارات جنيه، بفائدة مخفضة 5 % بدلا من 15 % ( متوسط الفائدة البنكية علي الاقتراض حاليا ) ما يعني وجود دعم فائدة في حدود 450 مليون جنيه لافتا إلى أن دعم الفائدة في هذه الحالة سيوفر نحو 5 مليارات جنيه للحكومة علي مدار 5 سنوات متتالية.





وأوضح توفيق، أن الاستثمار في الطاقة المتجددة يدعم خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، اذ تساهم محطات الطاقة المتجددة في توليد طاقة نظيفة غير ملوثة للبيئة.





وأكد توفيق، أن مصر تمتلك فرصة كبيرة للغاية لتكون من أكبر دول المنطقة بمجال الطاقة المتجددة نظرا لعدة عوامل أبرزها نسبة السطوع الشمسية والمساحات الشاسعة في الصحراء وغيرها، بالإضافة إلى جاذبية السوق المصري بما يخدم مخطط الدولة للتحول لأن تكون مركزا إقليميا لنقل الطاقة.





وكان وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، قد أعلن أكثر من مرة عن وجود خطة استراتيجية لدي الوزارة للوصول بنسبة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى ٢٠٪ من مزيج الطاقة فى مصر حتى عام ٢٠٢٢.





وفي سياق آخر أكد توفيق ضرورة قيام الحكومة بتشجيع انتاج وتصنيع السيليكون عن طريق الرمال البيضاء المتواجدة في أماكن كثيرة بمصر، مشيرا الي ان السيليكون هو أهم مواد إنتاج الخلايا الشمسية ما يعني إمكانية جذب استثمارات كبيرة لإنتاج الخلايا الشمسية في مصر.





وأوضح أنه ينبغي أن يقتصر دور الحكومة علي الاشراف والتنظيم للفرص الاستثمارية وطرحها علي المستثمرين وفتح الباب امام القطاع الخاص لتصنيع الخلايا الشمسية بأنفسهم على أن توفر الحكومة المكونات اللازمة لتصنيع تلك الخلايا.





ولفت إلى أن العائد من تصنيع السيلكون يمثل 10 أضعاف العائد علي إنتاج الخلايا الشمسية.









ومن الجدير بالذكر أن مصر انتهت من تنفيذ أكبر مجمع للطاقة الشمسية على مستوى العالم في مدينة بنبان بمحافظة أسوان بقدرة 1465 ميجاوات بنظام الخلايا الفوتو فلطية، وتقوم الحكومة بشراء الطاقة من المستثمر، ويصل العائد على الاستثمار ما بين 10 – 15%.





ويتم تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية في مصر بأكثر من نظام مثل BOO (البناء والتشغيل والتملك وبيع الطاقة للحكومة)، ونظام IPP ويقوم المستثمر فيه بتمويل وإنشاء وتملك المشروع ثم بيع الطاقة المنتجة من المحطة لعملائه، وأخيرا نظام EPC ويتولي المستثمر تنفيذ المشروع لصالح العميل على أن يقوم العميل بتمويل المشروع.