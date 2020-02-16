مستقبل وطن: ارتفاع معدل النمو ينعكس إيجابيًا على سعر الجنيه أمام الدولار

أشاد الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، بالتقرير الذي أصدرته مؤسسة "دويتشه بنك" أكبر مصرف في ألمانيا، والذي أكد على أن معدل النمو في مصر ارتفع إلى نحو 5.8% و 5.9% في السنتين الماليتين 2020 و 2021 على التوالي، صعودًا من 5.6% التي سجلها الاقتصاد في العام المالي 2018/2019 تزامنًا مع انخفاض معدل التضخم بشكل كبير ، قائلا إن "ارتفاع معدل النمو سينعكس إيجابيًا على ارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار".





وأضاف "منظور"، في بيان، اليوم الأحد، أن الاقتصاد المصري يشهد حالة تحسن ملحوظة نتيجة نجاح تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي تبنت الدولة المصرية تنفيذه في السنوات الأخيرة الماضية، مُؤكدًا أن معدل النمو وصل إلى 5.6% خلال عام 2018/2019، مقارنة بـ 5.3% خلال عام 2017/2018، و4.2% عام 2016/2017، و4.3% خلال عام 2015/2016، و4.4% خلال عام 2014/2015، و2.9% خلال عام 2013/2014 ليستمر معدل النمو في الصعود لتحتل مصر الآن المرتبة الأولى لأهم اقتصادات الشرق الأوسط خلال عامي 2018 و2019، مع توقع استمرار تصدرها أيضًا في عام 2020.





وأشار منظور، إلى أن هذا التحسن جعل العديد من المؤسسات الاقتصادية الدولية والعالمية تشيد بنهج مصر في تطبيق الإصلاح الاقتصادي، ومن أبرزها ما أشار إليه البنك الدولي على أن الإصلاحات الهيكلية والتشريعية التي ستقوم بها مصر تستهدف زيادة الاستثمار، وكذلك ما صرح به آلان بيلو نائب رئيس البنك الأوروبي حين أعرب عن احترامه وإعجابه بالأداء الاقتصادي الذي حققته مصر على مستوى مؤشرات الاقتصاد الكلى والاستقرار النقدي والمالي واصفًا ما تحقق بأنه نجاح عظيم.





وأكد أن الحكومة المصرية تبذل قصارى جهدها للحفاظ على ما تحقق من إنجازات بالإضافة إلى تعزيز وتشجيع البيئة الاستثمارية.



