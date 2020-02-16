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أخبار البلد

الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية لـ الفريق أحمد نصر قائد القوات الجوية الأسبق

الأحد 16/فبراير/2020 - 03:35 م
الرئيس السيسي يتقدم
الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية الفريق احمد نصر
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محمد عبد المنعم
تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي الجنازة العسكرية التي أقيمت للفريق أحمد عبدالرحمن نصر قائد القوات الجوية الأسبق ، والتي أقيمت بمنطقة المراسم العسكرية بمسجد المشير طنطاوي ، بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من قدامى القادة . 

كان الفقيد قد تخرج من الكلية الجوية عام 1956 ، وشغل عدة مناصب من بينها قائداً لأحد الألوية الجوية أثناء حرب أكتوبر 1973 ، وتدرج في المناصب القيادية حتى عين قائداً للقوات الجوية في الفترة من عام 1990 وحتي عام 1996 - واشترك في جميع الحروب التي خاضتها مصر منذ حرب 1956 وحتى نصر أكتوبر ۱۹۷۳ وحصل علي العديد من الأوسمة والأنواط العسكرية تقديرا لدوره وأعماله البطولية الخالدة . 

وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم العزاء لأسرة الفقيد الذي يعد أحد الرموز المضيئة في تاريخ العسكرية المصرية عبر مسيرة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والقوات المسلحة.
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