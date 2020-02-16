AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

المحمدي وتريزيجيه في البدلاء.. تشكيل أستون فيلا أمام توتنهام بالدوري الإنجليزي

الأحد 16/فبراير/2020 - 04:11 م
تريزيجيه والمحمدي
تريزيجيه والمحمدي
Advertisements
القسم الرياضي
يجلس محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي على مقاعد البدلاء في المباراة التي تجمع فريقهما أستون فيلا وتوتنهام في إطار الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل أستون فيلا كالتالي:

حارس المرمى: بيبي رينا

الدفاع: إزري كونسا - كورتني هاينز - تايرون ما ينجس - فريدريك جيلبرت

وسط الملعب: داني درينكووتر - مات تارجت - دوجلاس لويز

الهجوم: أنور الغازي - جاي غريليش - علي ساماتا

ويحتل فيلا المركز 17 في ترتيب الدوري ورصيده 25 نقطة، وشارك تريزيجيه في 28 مباراة بالموسم الحالي مع فيلا وسجل 4 أهداف وأرسل 3 تمريرات حاسمة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدوري الإنجليزي.. المحمدي وتريزيجيه يقودان تشكيل استون فيلا لمواجهة نوريتش

التشكيل الرسمي لمباراة أستون فيلا وواتفورد.. المحمدى أساسياً وتريزيجيه على دكة البدلاء

تريزيجيه أساسيًا مع أستون فيلا أمام ليستر سيتي بنصف نهائي كأس كاراباو

أستون فيلا ينهي الشوط الأول متقدما على ليستر سيتي بـ كأس كاراباو

أستون فيلا يتعادل مع ليستر في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة

تريزيجيه أساسيًا والمحمدي على الدكة.. تشكيل أستون فيلا لمواجهة برايتون

ترشيحاتنا

قذرة وبكرها.. أغنية ندم أيمن بهجت قمر على كتابتها

الأهلي يزف بشرى سارة لـ جماهيره بشأن مباراة صن داونز

دولة غير متوقعة تتبرع للصين لـ مكافحة فيروس كورونا.. تفاصيل

شاهد.. رقصة الموت لأطباء صينيين بعد إصابتهم بفيروس كورونا

أول طائرة إسرائيلية تحلق في أجواء السودان بعد لقاء نتنياهو والبرهان

شوبير يعلن تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي في السوبر المصري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تجمع بين الجرأة والأناقة.. 20 صورة لـ زوجة محمد زيدان الثانية في عيد ميلادها

تخفيض جديد في أسعار هيونداي hyundai في مصر .. صور

تويوتا تطلق toyota highlander 2021 الجديدة بتصميم خيالي.. صور