المحمدي وتريزيجيه في البدلاء.. تشكيل أستون فيلا أمام توتنهام بالدوري الإنجليزي

يجلس محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي على مقاعد البدلاء في المباراة التي تجمع فريقهما أستون فيلا وتوتنهام في إطار الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وجاء تشكيل أستون فيلا كالتالي:
حارس المرمى: بيبي رينا
الدفاع: إزري كونسا - كورتني هاينز - تايرون ما ينجس - فريدريك جيلبرت
وسط الملعب: داني درينكووتر - مات تارجت - دوجلاس لويز
الهجوم: أنور الغازي - جاي غريليش - علي ساماتا
ويحتل فيلا المركز 17 في ترتيب الدوري ورصيده 25 نقطة، وشارك تريزيجيه في 28 مباراة بالموسم الحالي مع فيلا وسجل 4 أهداف وأرسل 3 تمريرات حاسمة.