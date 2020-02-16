المحمدي وتريزيجيه في البدلاء.. تشكيل أستون فيلا أمام توتنهام بالدوري الإنجليزي

يجلس محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي على مقاعد البدلاء في المباراة التي تجمع فريقهما أستون فيلا وتوتنهام في إطار الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.





وجاء تشكيل أستون فيلا كالتالي:



