تفاصيل اجتماع جهاز المنتخب الأول بقيادة حسام البدري

استعرض الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة حسام البدري، في اجتماعه اليوم، الأحد، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم، احتياجات المنتخب في المرحلة المقبلة، وتم تدوين الملاحظات الخاصة بحالات كل اللاعبين المحليين والمحترفين بعد عمل حصر مبدئي للعناصر المرشحة للانضمام إلى معسكر مارس المقبل.





كان ذلك في ضوء المتابعة الشاملة لجميع المباريات التي يحضر أغلبها الجهاز الفني.





شارك في الاجتماع الكابتن محمد بركات، مدير المنتخب، وأعضاء الجهاز الفني طارق مصطفي، وأحمد أيوب، وسيد معوض، وأيمن طاهر.





وناقش الكابتن حسام البدري، المدير الفني، وأعضاء جهازه الفني، خطة مواصلة متابعة اللاعبين في المرحلة المقبلة؛ على أمل الوصول إلى أفضل العناصر للدخول في معسكر مباراتي توجو في الجولتين القادمتين، ضمن تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.





كما ناقش المدير الفني مع الكابتن محمد بركات، الأمور الإدارية الخاصة بمعسكر الإقامة، وملعب المباراة، وبرنامج سفر المنتخب إلى توجو للاطمئنان إلى سير جميع الترتيبات.



