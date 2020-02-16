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تعليم

نائب رئيس جامعة المنصورة يعقد اجتماعه الأول مع ممثلي رابطة المبعوثين العائدين من الخارج

الأحد 16/فبراير/2020 - 05:31 م
صدى البلد
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همت الحسينى
عقد الدكتور أشرف حافظ نائب رئيس جامعة المنصورة للدراسات العليا والبحوث اليوم الاحد اجتماع مع ممثلي رابطة المبعوثين العائدين من الخارج .

 أكد الدكتور اشرف حافظ ان الهدف الأساسي من الاجتماع هو دعم الجامعة لشبابها الباحثين في المقام الأول وتشجيع الأفكار الجديدة والمبتكرة في مجال البحث العلمي .

كما قام بمناقشة اهم المشكلات التي تواجه المبعوثين بالجامعة وكذلك مناقشة الأفكار التي تساهم في تحسين الخدمة المقدمه لهم من الجامعة وتحقيق الاستفادة القصوى لكل من المبعوثين والجامعة.

وعرض وجهات النظر المختلفة ومناقشة ما يمكن تحقيقه لتطوير مجال الدراسات العليا بالجامعة عامةً ومجال البحث العلمي خاصةً ، مثل  توفير الدعم المادي للباحثين المبعوثين للخارج لمدة لا تقل عن عامين لإستخدام الأجهزة التي يحتاج اليها لمتابعة ابحاثه داخل الجامعة ؛ كذلك تجهيز بيئة علمية مناسبة تجمع بين المبعوثين في مختلف المجالات ومختلف الكليات ؛ وتمكين المبعوثين العائدين من الخارج من تكوين مجموعات بحثية للعمل معه ونقل الخبرات التي اكتسبها خلال البعثة لهم ؛ كذلك تشجيع المبعوثين للإنضمام الي موقع Csi-Hub والذي يتيح الفرصة للباحث للتواصل مع كافة الباحثين في مختلف الكليات على مستوى العالم في نفس مجال البحث العلمي .

وانتهى الإجتماع بتوصية لعمل تصور تحت عنوان " سياسة وإجراءات إدارة الأجهزة البحثية بجامعة المنصورة " في كل مجال وقسم داخل الجامعة على أن يتم عرضه بالإجتماع القادم والذي سوف يعقد بصورة شهرية للوقوف على كل جديد فيما يخص رابطة المبعوثين .
نائب رئيس جامعة المنصورة يعقد اجتماعه الأول مع ممثلي رابطة المبعوثين العائدين من الخارج
نائب رئيس جامعة المنصورة يعقد اجتماعه الأول مع ممثلي رابطة المبعوثين العائدين من الخارج
نائب رئيس جامعة المنصورة يعقد اجتماعه الأول مع ممثلي رابطة المبعوثين العائدين من الخارج
نائب رئيس جامعة المنصورة يعقد اجتماعه الأول مع ممثلي رابطة المبعوثين العائدين من الخارج
نائب رئيس جامعة المنصورة يعقد اجتماعه الأول مع ممثلي رابطة المبعوثين العائدين من الخارج
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