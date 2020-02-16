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تعليم

طب بنات الأزهر.. حلقة عمل عن الاكتشاف المبكر والإجراءات الوقائية لمرض كورونا

الأحد 16/فبراير/2020 - 07:10 م
جامعة الازهر
جامعة الازهر
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كريم ناصر
صرحت الدكتورة أشواق صفي الدين رئيسة قسم طب المجتمع وطب الصناعات بطب بنات الأزهر بأن القسم برعاية فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة والدكتور مصطفى عبدالغني نائب فرع البنات والدكتورة نييرة مفتاح عميد الكلية، سيعقد بالتعاون مع قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة بإشراف د. علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والدكتورة هناء أبوالسعود مدير الإدارة حلقة عمل عن ( الاكتشاف المبكر والإجراءات الوقائية لمرض كورونا المستجد).

وذلك غدا الاثنين ١٧ فبراير في تمام العاشرة صباحا بالقسم.

وأشارت إلى أن الدعوة عامة لأعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب والأطباء العاملين بالإدارات الطبية.
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