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اقتصاد

الوراق والعجوزة وبولاق.. قطع المياه لمدة 4 ساعات غدا

الأحد 16/فبراير/2020 - 08:07 م
قطع المياه
قطع المياه
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امنه عبد العظيم
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن مناطق "حي الوراق - حي شمال الجيزة – حي العجوزة - حي بولاق الدكرور"، اعتبارًا من الثانية عشرة مساء يوم غدٍ، الإثنين، الموافق 17 /2 /2020 وحتى الساعة الرابعة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 18 / 2 / 2020 ، لمدة ٤ ساعات. 

وأوضحت الشركة، في بيان لها قبل قليل، أن ذلك القطع للخدمة يأتي نظرًا لقيام الشركة بأعمال صيانة بمحطة مياه إمبابة ضمن برنامج العمرات السنوية، وطالبت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

كما تقوم الشركة بتدبير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حال وجود اى شكوى الاتصال بالخط الساخن 125.
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