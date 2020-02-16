ليفربول يقترب من حسم اللقب.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات اليوم

انتهت مباريات اليوم من منافسات الدوري الإنجليزي، في إطار الجولة الـ26 من المسابقة الإنجليزية العريقة "بريميرليج" بمباراتي توتنهام مع مضيفه أستون فيلا على أرضية "فيلا بارك"، و أرسنال مع ضيفه نيوكاسل يونايتد على أرضية ملعب "الإمارات".

و خطف فريق أرسنال فوزا مهما على أرضه من نيوكاسل، بأربعة أهداف دون رد.





الفوز رفع رصيد أصحاب الأرض أرسنال إلى 34 نقطة في المركز العاشر من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، في المقابل تجمد رصيد الضيوف نيوكاسل يونايتد عند المركز الثاني عشر بـ31 نقطة.





حقق توتنهام فوزا قاتلا على مضيفه أستون فيلا، بثلاثة أهداف مقابل اثنين، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "فيلا بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ24 من مسابقة الدوري الانجليزي "بريميرليج".





وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي كاملا كالآتي:



