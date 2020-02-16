ليفربول يقترب من حسم اللقب.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات اليوم

انتهت مباريات اليوم من منافسات الدوري الإنجليزي، في إطار الجولة الـ26 من المسابقة الإنجليزية العريقة "بريميرليج" بمباراتي توتنهام مع مضيفه أستون فيلا على أرضية "فيلا بارك"، و أرسنال مع ضيفه نيوكاسل يونايتد على أرضية ملعب "الإمارات".
وخطف فريق أرسنال فوزا مهما على أرضه من نيوكاسل، بأربعة أهداف دون رد.
الفوز رفع رصيد أصحاب الأرض أرسنال إلى 34 نقطة في المركز العاشر من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، في المقابل تجمد رصيد الضيوف نيوكاسل يونايتد عند المركز الثاني عشر بـ31 نقطة.
وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي كاملا كالآتي: