الرئيس التنفيذى لشركة سيليكون واحة يكشف شروط العمل في المناطق التكنولوجية

قال المهندس سامح الملاح الرئيس التنفيذى لشركة سيليكون واحة فيما يتعلق بشروط العمل في المناطق التكنولوجية ودور المدارس التكنولوجية في هذا الإطار، إن قانون الاستثمار الجديد يتناول المناطق التكنولوجية بشكل واضح، وهناك مجموعة من الامتيازات المقدمة للمستثمرين في المناطق التكنولوجية، أهمها الإعفاءات الضريبية التي يمكن أن تصل إلى 50% و80%، لإغراء المستثمرين بالعمل في المناطق التكنولوجية، خاصة وأن أي مصنع جديد لا يحقق في العادة أرباحًا كبيرة خلال المرحلة الاولى التي قد تستغرق 3 سنوات، فيمكن الاستفادة خلال هذه المرحلة بالإعفاءات الضريبية على الأرباح.





وبالنسبة للمدارس التكنولوجية فالفكرة المركزية لمشروع واحة السيليكون هو جمع مثلث الإبداع (الشركات الناشئة والشركات الممولة والأفراد المخترعين) في مكان واحد، وهذا يستلزم وجود مصنع للعقول، وهنا يأتي دور المدارس التكنولوجية، فوجودها بالقرب من مراكز الإبداع يسهل تدريب الدارسين فيها على تطبيق الأفكار وتصنيع النماذج، وهذا بلا شك يساهم في نجاح المنظومة.





وعن استراتيجية شركة سيليكون واحة خلال المرحلة المقبلة، أكد الملاح أن الأمر الأهم هو تحديد الاتجاه الذي ستمضي فيه الشركة بناء على الميزات التنافسية التي تتمتع بها، فالشركة ناشطة في مناطق خارج القاهرة تضم أعدادًا ضخمة من الشباب وبعضهم عاطل عن العمل، ومن هنا يمكن الاستفادة منهم بتشغيلهم في الصناعات كثيفة العمالة بعد تدريبهم والارتقاء بمستواهم، فيمكن أن يبدأ الشاب بالعمل في نشاط بسيط له علاقة بالذكاء الصناعي مثلًا وبراتب صغير، وبعد ذلك يبدأ تدريبه والارتقاء بمستواه فيزداد راتبه وتزداد القيمة المضافة لعمله، فالشاب الذي يعمل في مركز خدمة عملاء "كول سنتر" يمكن أن يبدأ كموظف صغير للرد على العملاء، إلى أن يصل لمستوى خبير قادر على تقديم خدمة الدعم الفني للعملاء بخصوص أجهزة متقدمة، وإذن فيمكن توظيف أكبر عدد من الشباب في وظائف لا تحتاج لخبرات متقدمة ثم تدريبهم وصقل خبراتهم بحيث ترتفع أجورهم مع زيادة تعقيد المهام التي يقومون بها.





وفيما يخص التحدي الذي يواجه مصر بشأن التعامل مع شبكات وتكنولوجيا الجيل الخامس التي أنتجتها الصين، أشار الملاح إلى أن من أهم الأمور الواجب الانتباه لها في هذا الصدد أمن المعلومات، فبسببه وقعت مشاكل وخلافات معقدة بين الولايات المتحدة والصين، عندما بدأت الولايات المتحدة تكتشف أن أسرار مستخدمي شبكة الجيل الخامس للإنترنت أصبحت مكشوفة للصين، فقبل الاعتماد على تكنولوجيا الجيل الخامس واستخدام إنترنت الأشياء يجب التأكد أولًا من سلامة موقف أمن المعلومات، وهناك خبراء في وزارة الاتصالات يعملون لضمان هذا الأمر، ولن يبدأ دخول تكنولوجيا الجيل الخامس إلى مصر إلا بعد ضمان أمن المعلومات.





يذكر أن المهندس سامح الملاح تخرج من كلية الهندسة بجامعة عين شمس، متخصصا بمجال الحاسبات والتحكم الالى، وعمل بعد تخرجه مباشرة بشركة "سيمنز" لمدة 11 عامًا، ثم تولى مناصب قيادية مختلفة بشركات "راية" المختلفة اخرها المدير العام لشركة راية الجزائر، كما عمل بمجال تنمية الاعمال بشركة " انتل " الى ان اصبح المدير الاقليمى للشركة فى مصر وبلاد الشام، ثم تولى منصبه الحالى (العضو المنتدب لشركة سيليكون واحة) منذ اكتوبر 2018.