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مرأة

ببصمة الفانتازيا.. خبير تجميل يكشف عن تفاصيل مكياج الفتيات في عرض أزياء محمد نور

الأحد 16/فبراير/2020 - 09:32 م
صدى البلد
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آية التيجي
شارك خبير المكياج والشعر وليد التركي في أول عرض أزياء يقام داخل غابة حقيقية ومستوحى من عالم الحيوانات بتوقيع مصمم الـأزياء محمد نور من خلال تقديم مكياج من عالم الفانتازيا، والمستوحى من ألوان والموتيفات الخاصة من الغابة والحيوانات.

وأفاد التركي، أن مصمم الأزياء محمد نور اعتمد في إظهار عارضات الأزياء ذات البشرة السمراء، لإخراج اللوك متكاملا من عالم الغابة، والذي يتميز بالجمال والطبيعة والشراسة أيضًا، حيث أن الأزياء كانت جزءا كبيرا من اختيار المكياج والشعر.

وأوضح التركي، أنه اعتمد في لوك عارضات الأزياء على الشعر الرستا والضفائر الطويلة علاوة على الشونية الضخم، وغيرها من التسريحات التي كانت خارج الصندوق.

وأشار التركي، في تصريح لموقع "صدى البلد" الإخباري، إلى أن التحضيرات الخاصة بالشو وإعداد خطة متكاملة عن هذا العالم الفانتازي.

وأضاف التركي، أنه استغرق أكثر من أسبوعين للوصول إلى النظرة النهائية لهذه الإطلالات، مستعينا بالرموش الخاصة من عالم الحيوانات مثل البغبغاء والطاووس والعصافير وغيرها.

مؤكدا أن هذا المكياج الفانتازي لا يجد رواجا في السوق المصرية، وذلك لأن الكثير من المصممين يعتمدون أكثر على إظهار تفاصيل الفستان دون لفت الأنظار إلى المكياج على عكس العروض العالمية، والتي تهتم بكل التفاصيل الخاصة باتجاهات الموضة العالمية من مكياج وشعر وأزياء وإكسسوارات، وغيرها.

ويذكر أن خبير المكياج والشعر وليد التركي له بصمته على العديد من نجوم الفن. وكانت آخرهن مروة الأزلي التي كانت عروس الغابة ضمن العرض داخل kabonga.
ببصمة الفانتازيا.. خبير تجميل يكشف عن تفاصيل مكياج الفتيات في عرض أزياء محمد نور
ببصمة الفانتازيا.. خبير تجميل يكشف عن تفاصيل مكياج الفتيات في عرض أزياء محمد نور
ببصمة الفانتازيا.. خبير تجميل يكشف عن تفاصيل مكياج الفتيات في عرض أزياء محمد نور
ببصمة الفانتازيا.. خبير تجميل يكشف عن تفاصيل مكياج الفتيات في عرض أزياء محمد نور
ببصمة الفانتازيا.. خبير تجميل يكشف عن تفاصيل مكياج الفتيات في عرض أزياء محمد نور
ببصمة الفانتازيا.. خبير تجميل يكشف عن تفاصيل مكياج الفتيات في عرض أزياء محمد نور
ببصمة الفانتازيا.. خبير تجميل يكشف عن تفاصيل مكياج الفتيات في عرض أزياء محمد نور
ببصمة الفانتازيا.. خبير تجميل يكشف عن تفاصيل مكياج الفتيات في عرض أزياء محمد نور
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