ببصمة الفانتازيا.. خبير تجميل يكشف عن تفاصيل مكياج الفتيات في عرض أزياء محمد نور

وأفاد التركي، أن مصمم الأزياء محمد نور اعتمد في إظهار عارضات الأزياء ذات البشرة السمراء، لإ خراج اللوك متكاملا من عالم الغابة، والذي يتميز بالجمال والطبيعة والشراسة أيضًا، حيث أن الأزياء كانت جزءا كبيرا من اختيار المكياج والشعر.

وأوضح التركي، أنه اعتمد في لوك عارضات الأزياء على الشعر الرستا والضفائر الطويلة علاوة على الشونية الضخم، وغيرها من التسريحات التي كانت خارج الصندوق.





وأشار التركي، في تصريح لموقع "صدى البلد" الإخباري، إلى أن التحضيرات الخاصة بالشو وإعداد خطة متكاملة عن هذا العالم الفانتازي.



