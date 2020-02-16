التشكيل الرسمي .. هازارد يعود لقيادة هجوم ريال مدريد أمام سيلتا فيجو في الليجا

أعلن الفرنسى زين الدين زيدان، المدير الفنى لفريق ريال مدريد الإسبانى، عن تشكيل الملكى لخوض مواجهة ضيفه سيلتا فيجو فى الجولة الـ 24 من الدورى الإسبانى، والتى تنطلق فى العاشرة من مساء اليوم الأحد، على ملعب "سانتياجو برنابيو".





وجاء تشكيل الريال كاملا كالتالى:





حراسة المرمى: كورتوا.





خط الدفاع: كارباخال - راموس - فاران - مارسيلو.





خط الوسط: كروس - كاسيميرو - فالفيردى.





خط الهجوم: هازارد - بنزيما - بيل.





ويسعى فريق ريال مدريد بقيادة مدربه زين الدين زيدان لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لفض الشراكة مع برشلونة والانفراد بصدارة الدوري الإسباني.





في المقابل يطمح فريق سيلتا فيجو الذي يقدم نتائج كارثية في مسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم، في تحقيق نتيجة إيجابية أمام ريال مدريد، للابتعاد خطوة عن مراكز الهبوط.





ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 52 نقطة، بفارق الأهداف عن برشلونة صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد سيلتا فيجو في المركز الـ 18 بـ 20 نقطة.