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مرأة

نوع تغفليه من التوابل يحارب الكوليسترول وأمراض القلب

الإثنين 17/فبراير/2020 - 06:00 ص
نوع تغفليه من التوابل
نوع تغفليه من التوابل يحاب الكوليسترولوأمراض القلب
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لمياء الياسين

فوائد صحية غير متوقعه لتناول القرفة لصحتك فهى من أفضل الاعشاب التى تحارب الكوليسترول وامراض القلب

إليك  5 فوائد صحية للقرفة يقدمها موقع هيلث لاين

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1.  مليئة بمضادات الأكسدة

القرفة محملة بمضادات الأكسدة القوية ، مثل البوليفينول وتحتوي القرفة على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة القوية للغاية.

2.  مضادة للالتهابات

القرفة غنية بمضادات الأكسدة القوية والتي قد تساعد في تقليل خطر الإصابة بالأمراض.

3 . تحارب  أمراض القلب

ترتبط القرفة بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب ، وهي السبب الأكثر شيوعًا للوفاة المبكرة في العالم.
تقلل القرفة أيضا  من مستويات الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار

4.  تقلل بشكل كبير من مقاومة الأنسولين

والخبر السار هو أن القرفة يمكن أن تقلل بشكل كبير من مقاومة الأنسولين عن طريق زيادة حساسية الأنسولين ، يمكن للقرفة أن تخفض مستويات السكر في الدم 


5. القرفة تقلل من مستويات السكر في الدم 

يمكن للقرفة أن تخفض نسبة السكر في الدم و تقلل كمية الجلوكوز التي تدخل مجرى الدم بعد الوجبة الغذائية.


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