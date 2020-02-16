تؤدي للوفاة.. برلماني يهاجم إدارات المدارس لممارسة الطلبة ألعاب خطرة

طالب هاني النواصرة عضو مجلس النواب، بضرورة إطلاق حملات توعية من جانب جميع المدارس، وإعادة وتنظيم الأنشطة المدرسية وتفعيل الشرطة المدرسية حول أخطار ممارسة الألعاب الخطيرة داخل المدرسة وخارجها.





وأكد "النواصرة" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هناك سوءا في اختيار القيادات بالمدارس وذلك ظهر جليًا في الآونة الأخيرة في الأنشطة التي كانت فعالة في السابق أصبحت غير موجودة، مثل حصص الألعاب والشرطة المدرسية وغيرها، إضافة إلى دور الأخصائيين الاجتماعيين.





وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذه الألعاب الخطيرة التي انتشرت في الآونة الأخيرة تسبب الوفاة المباشرة وينبغي أن يتم وضع خطة توعوية قادرة على تغيير هذه الأفكار المسمومة فى عقول الطلاب والخروج بجيل واعد قادر على تحمل المسئولية.





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يأتى ذلك بعد أن أصدرت وزارة التربية والتعليم تعليمات رسمية، حذرت خلالها من أنه قد ظهرت في الآونة الأخيرة لعبة خطيرة بين طلاب المدارس ، تعتمد على قيام طالبين أو طالبتين باستدراج زميل لهما ثالث للقفز إلى أعلى أثناء القفز يقومان بعرقلته، بهدف التصوير والنشر على مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الإلكترونية مثل تيك توك.



