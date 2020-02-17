أسعار الدولار اليوم الاثنين 17 فبراير 2020

شهدت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين 17 فبراير استقرارا على تراجعات أمس، وفقا لأخر تحديث للبنك البنك المركزي، وعدد البنوك العاملة فى مصر، وشهدت أسعار الدولار تقديم بنك البركة أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 16.06 جنيه، وقدم البنك التجارى الدولى CIB أقل سعر للبيع الدولار بقيمة 15.69 جنيه.





وسجلت أسعار الدولار ليسجل 15.60 جنيه للشراء و 15.70 جنيه للبيع، واستمرت أسعار الدولار على التراجع في 11 بنك محلي عامل داخل مصر أيضا، وهي بنوك، مصرف أبوظبي الإسلامي، الأهلي المصري، مصر، عودة، المصري الخليجي،الشركة المصرفية العربي، مصر إيران، كريدي أجريكول، المصرف المتحد، العربي الأفريقي، التجاري الدولي.









- أ سعار الدولار في بنكي مصر والأهلي

انخفض الدولار فى بنك مصر ليسجل 15.62 للشراء و 15.72 جنيه للبيع، وسجل الدولار مقابل الجنيه فى البنك الأهلى 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع بتراجع 3 قروش مقارنة بالتعاملات الصباحي.









وتراجع الدولار فى البنك العربى الأفريقى الدولى 15.60 جنيه للشراء و 15.70 جنيه للبيع بتراجع قرشين مقابل التعاملات الصباحية ، وتراجع قرشا فى المصرف المتحد ليسجل نحو 15.60 جنيه للشراء و 15.70 جنيه للبيع









وسجل الدولار فى البنك التجارى الدولى CIB نحو 15.59 جنيه للشراء و 15.69جنيه للبيع بتراجع قرشين مقارنة التعاملات الصباحية .





وقال دكتور كمال الدسوقي، نائب رئيس غرفة مواد البناء، إن أسعار الكهرباء في المصانع غير مدعمة، ولذلك لا بد من تخفيض أسعار الكهرباء؛ لأن القطاع الصناعي بمصر أمامه العديد من التحديات ويأتي على رأسها الدول المنافسة خاصة تركيا التي تدعم صناعتها بشكل كبير، لذلك لابد من تخفيض سعر الكهرباء للمصانع لمواجهة هذه التحديات.





وأشار الدسوقي، إلى أن الحكومة أطلقت العديد من المبادرات لدعم الصناعة في الفترة الأخيرة ويأتي على رأسهم مبادرة الـ100 مليار جنيه، متوقعًا أن تزيد عدد المصانع في مصر إلى ضعف العدد الحالي خلال العامين القادمين إثر هذه المبادرة.



