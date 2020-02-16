AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

طارق مرتضى: إذا لم نواجه المهرجانات سيصبح تراثنا سيكا وشطة وبطة

الأحد 16/فبراير/2020 - 11:49 م
مطربي المهرجانات
مطربي المهرجانات
Advertisements
حمزة شعيب
قال طارق مرتضى، عضو رابطة كتاب ونقاد الفن، إننا نعيش حالة من الفوضى بسبب المهرجانات التي تدمر المجتمع وتشين للتراث المصري بزعم أن لها معجبين ومتابعين.

وأضاف طارق مرتضى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن قيام البعض بالغناء وهم «عرايا»،  فيروس يعاني منه المجتمع أسوأ من المخدرات.

وأوضح طارق مرتضى، أن الأطفال لا يعرفون أم كلثوم وعبدالوهاب ولكنهم يعرفون مطربي المهرجانات ويحفظون أغانيهم بكل ما فيها من بذاءات وألفاظ خارجة.

وأكد أنه لو لم تكن هناك وقفة جادة في الوقت الحالي في وجه هؤلاء المغنيين، فإن تراث مصر بعد 10 سنوات سيكون «سيكا وبيكا وشطة وبطة».

وأصدر الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، قرارًا بمنع التعامل مع مطربي المهرجانات نهائيًا.

يأتي ذلك بعد ساعات من الجدل الذي أُثير بعد حفل حسن شاكوش وعمر كمال باستاد القاهرة، وغناء أغنية "بنت الجيران" بنسختها القديمة وما تحتويه من كوبليه "أشرب خمور وحشيش".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد الهجوم عليهما.. حسن شاكوش وعمر كمال يعتذران عن خطأ حفل الاستاد .. فيديو

مات الفن.. هاشتاج #حسن_شاكوش يتصدر تويتر بعد إحياء حفل استاد القاهرة

أهم الأخبار.. الأرصاد تحذر من البرودة ليلا.. حلاقة شعر الممرضات آخر وسائل الصين لمحاربة كورونا

أخبار الفن.. اعتذار حسن شاكوش وعمر كمال.. ونرمين الفقي تتصدر تريند جوجل.. وهيفاء وهبي في موقف محرج

تعليق أحمد موسى على منع مطربي المهرجانات من الغناء

محمود التهامي يتحدى أغاني المهرجانات بـ هاشتاج جديد

ترشيحاتنا

قرار جديد من نقابة الموسيقيين ضد محمد رمضان وحسن شاكوش.. تفاصيل

الناس دى كريمة.. وزيرة الهجرة ترد علي منتقدي صور زيارة الغربية

القاهرة كامل العدد للأهلاوية.. هاشتاج يشعل تويتر

رخيصة الثمن.. 3 أطعمة تعالج قرحة الفم خلال ساعات

تجمع بين الجرأة والأناقة.. 20 صورة لـ زوجة محمد زيدان الثانية في عيد ميلادها

تعليق أحمد موسى على منع مطربي المهرجانات من الغناء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد | النصب التذكاري لشهداء ليبيا بكاتدرائية الإيمان في المنيا

أخبار السيارات : تخفيض أسعار تويوتا كورولا toyota corolla وهيونداي hyundai وجيلي geely في مصر.. ومزاد سيارات فبراير

طقوس غريبة.. قبائل إثيوبية تنفرد بعادات وتقاليد لا مثيل لها فى العالم.. شاهد