طارق مرتضى: إذا لم نواجه المهرجانات سيصبح تراثنا سيكا وشطة وبطة

قال طارق مرتضى، عضو رابطة كتاب ونقاد الفن، إننا نعيش حالة من الفوضى بسبب المهرجانات التي تدمر المجتمع وتشين للتراث المصري بزعم أن لها معجبين ومتابعين.





وأضاف طارق مرتضى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن قيام البعض بالغناء وهم «عرايا»، فيروس يعاني منه المجتمع أسوأ من المخدرات.





وأوضح طارق مرتضى، أن الأطفال لا يعرفون أم كلثوم وعبدالوهاب ولكنهم يعرفون مطربي المهرجانات ويحفظون أغانيهم بكل ما فيها من بذاءات وألفاظ خارجة.





وأكد أنه لو لم تكن هناك وقفة جادة في الوقت الحالي في وجه هؤلاء المغنيين، فإن تراث مصر بعد 10 سنوات سيكون «سيكا وبيكا وشطة وبطة».





وأصدر الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، قرارًا بمنع التعامل مع مطربي المهرجانات نهائيًا.





يأتي ذلك بعد ساعات من الجدل الذي أُثير بعد حفل حسن شاكوش وعمر كمال باستاد القاهرة، وغناء أغنية "بنت الجيران" بنسختها القديمة وما تحتويه من كوبليه "أشرب خمور وحشيش".



