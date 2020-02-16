وفق اتفاق البرهان ونتنياهو.. عبور أول طائرة إسرائيلية للمجال الجوي السوداني

كشف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن بدء عبور الطيران الإسرائيلي للمجال الجوي السوداني.





وقال نتنياهو في تصريحات أمام الجالية اليهودية في الولايات المتحدة: "نبحث الآن التطبيع السريع. عبرت يوم أمس أول طائرة إسرائيلية المجال الجوي السوداني "، مضيفا أن فترة الرحلات المتجهة من إسرائيل إلى أمريكا الجنوبية ستتقلص بذلك بواقع 3 ساعات.





وأعلن رئيس المجلس السيادي السوداني، عبد الفتاح البرهان، عن اتفاقه مع رئيس الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على عبور رحلات شركات الطيران الدولية القادمة من إسرائيل عبر الأراضي السودانية.





وقال البرهان، إن لقائه مع رئيس الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كان بهدف رفع اسم السودان من قوائم الإرهاب.





وأضاف البرهان أن اللقاء مع نتنياهو انعقد بترتيب من الولايات المتحدة الأمريكية.





وذكر أن نظرة الدول عن السودان تغيرت عقب انعقاد هذا اللقاء.





وتابع أنه أخطر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قبل الذهاب للقاء رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.



