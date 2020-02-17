محمد مرجان: انفراجة في إقامة مباراة الأهلي وصن داونز على استاد القاهرة

قال العميد محمد مرجان مدير عام النادي الأهلي، إن الهدف الأساسي لمجلس الإدارة هو تواجد جمهور القلعة الحمراء في كل الألعاب وليست كرة القدم فقط لأنهم الداعم الأساسي لنا، وهناك انفراجة في إقامة مباراة صن داونز في البطولة الإفريقية على إستاد القاهرة.





وأكد مرجان في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة ten الذي يقدمه محمد فاروق، أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة دائمًا داعم للنادي الأهلي خاصة في ملف الجماهير، وأحب أن أوجه له شكر خاص على الاهتمام الشديد بإقامة المباراة على إستاد القاهرة، وأيضًا الدور الكبير للسيد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق على التواصل الدائم معنا.





وأضاف مدير عام النادي أن النادي الأهلي يُعد أول نادي له قاعدة بيانات لجماهيره، وبالفعل نجحت نجاحا كبيرا ومتميزا ، ودائمًا نسعى لتواجد الجماهير في كل المناسبات لأنهم الداعم الأول والأساسي لنا في كل المباريات.