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رياضة

أخبار الرياضة..ميدو يوضح الفارق بين مرتضى منصور ومحمود الخطيب..ميمي عبد الرازق يكذّب رئيس نادي الزمالك

الإثنين 17/فبراير/2020 - 02:08 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
نشر موقع "صدى البلد" على مدار، اليوم الأحد، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :


- علق المستشار تركي آل الشيخ وزير الترفيه فى المملكة العربية السعودية على وضع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي حجر الأساس للفرع الرابع للقلعة الحمراء فى التجمع الخامس اليوم الأحد.


- أكد أحمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق على أن تأجيل لقاء القمة المرتقب بين الأهلي والزمالك المقرر إقامتها في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.


- أعرب الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي،  عن سعادته بوضع حجر الأساس اليوم لفرع النادي الرابع بالتجمع الخامس.


- سخر المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، من البيانات التي أصدرها النادي الأهلي بشأن إقامة مباراة فريقه على استاد القاهرة.


- كذّب الكابتن ميمي عبد الرازق رئيس قطاع الناشئين بالنادي المصري تصريحات رئيس نادي الزمالك والتى أعلن فيها أن سبب إقالة عبد الرازق من تدريب سموحة هو عدم اللعب بالتشكيلة التي طلبها رئيس نادي سموحة المهندس فرج عامر خلال إحدى مباريات الفريق.


- أكد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، أنه لم يكن يرغب في ضم أي لاعب من صفوف لاعبي الأهلي الحاليين سوي لاعب واحد لفت انتباهه.


- شن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ، هجوما حادا على عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة بشأن حجز أموال النادي .

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