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أخبار البلد

قرار حاسم.. المنشآت السياحية: تعميم منشور منع مطربي المهرجانات

الإثنين 17/فبراير/2020 - 03:09 ص
صورة أرشيفية- مهرجانات
صورة أرشيفية- مهرجانات
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محمد الاسكندرانى
أصدرت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هانى شاكر قرار بإلزام جميع المنشآت السياحية و البواخر النيلية والملاهى اليلية والكافيهات عدم التعامل مع ما يطلق عليهم مطرب المهرجانات.

شددت النقابة ان من يخالف قرارها سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بما فى ذلك بعدم التعامل مع المنشأة المخالفة للقرار.

وعلق هشام وهبة عضو مجلس إدارة غرفة المنشأت السياحية ان استلمنا قرار نقابة المهن الموسيقية بشأن منع ما يطلق عليهم مطربى المهرجانات وسيتم التعامل وفقا له.

وأكد وهبه فى تصريح ل صدى البلد أنه سيتم التعميم على كافة المنشآت السياحية بالالتزام بقرار نقابة المهن الموسيقية حفاظا على الذوق العام.

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة المنشأت السياحية إلى أن القرار جاء قوى وحاسم رغم تاخرة مطالبا نقابة المهن الموسيقية بالمتابعة الدورية 
والتفتيش يوميا للوقوف على مدى التزام الجميع فى تطبيق القرار. 
  
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