متعب قدوتي.. مهاجم أسوان: بشجع الأهلي رغم نشأتي في عائله زملكاوية





كشف فادي فريد، مهاجم أسوان الحالي والأهلي سابقًا، عن مثله الأعلى داخل الكرة المصرية وأسباب انتمائه للنادي الأهلي رغم عائلته الزملكاوية.





وقال فادي فريد خلال استضافته في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "عماد متعب مثلي الأعلى وقدوة كبيرة لكل المهاجمين، ولكن لويس سواريز وليفاندوفسكي المهاجمين الأفضل في العالم".





وتابع: " عمرو جمال مهاجم رائع وأتمنى عودته لمستواه السابق، و وليد أزارو لاعب كبير وقرار إعارته وجهة نظر فنية".





وأضاف: " شجعت الأهلي لأنه كان الأفضل حينها رغم وجودي في عائلة زملكاوية، والأهلي يقدم موسما رائعا وأتمنى تتويجه ببطولة إفريقيا وتحقيق حلم الجماهير".



