رد فعل مغني بنت الجيران على قرار منع مطربي المهرجانات من الغناء.. فيديو

علق المطرب عمر كمال على قرار نقابة المهن لموسيقية بمنع مطربي المهرجانات من الغناء ، قائلا «القرار بالنسبة لي محبط جدا مع إحترامي للأستاذ هاني شاكر وكل مجلس النقابة».





وقال «عمر كمال» خلال لقائه في برنامج «من مصر» المذاع على قناة «سي بي سي» إن السبب الذي دفع النقابة بخروج هذا القرار هو كلمة في أغنية «بنت الجيران» وهي أثارت جدلا واسعا، لذلك حرصوا علي تقديم الاعتذار للجمهور.





وأضاف «عمر كمال» أنه قدم الأغنية مع حسن شاكوش ولم يتخيلوا انها تنجح بهذا الشكل وتدخل ترند وترتيبها يكون الثاني علي العالم، مشيرا إلى أنه منذ البداية كان ضد دخول هذه الجملة منذ البداية.





يذكر أن المطرب عمر كمال دخل في خلاف مع حسن شاكوش؛ بسبب قيام الأخير بالترويج لأغنية "بنت الجيران" بمفرده، وبدون العودة إليه.





وكانت أغنية «بنت الجيران» لمطرب المهرجانات حسن شاكوش قد تفوقت على أغنيات لنجوم عالميين بعد أن حلت في المركز الثاني لأكثر الأغاني استماعا على مستوى العالم في تطبيق الأغاني الشهير «ساوند كلاود»، وذلك بأكثر من 45 مليون مرة استماع، و4.5 مليون مرة الأسبوع الجاري فقط.