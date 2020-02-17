AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رد فعل مغني بنت الجيران على قرار منع مطربي المهرجانات من الغناء.. فيديو

الإثنين 17/فبراير/2020 - 02:33 ص
المطرب عمر كمال
المطرب عمر كمال
Advertisements
كريم الخطيب
علق المطرب عمر كمال على قرار نقابة المهن لموسيقية بمنع مطربي المهرجانات من الغناء ، قائلا «القرار بالنسبة لي محبط جدا مع إحترامي للأستاذ هاني شاكر وكل مجلس النقابة».

وقال «عمر كمال» خلال لقائه في برنامج «من مصر» المذاع على قناة «سي بي سي» إن السبب الذي دفع النقابة بخروج هذا القرار هو كلمة في أغنية «بنت الجيران» وهي أثارت جدلا واسعا، لذلك حرصوا علي تقديم الاعتذار للجمهور.

وأضاف «عمر كمال» أنه قدم الأغنية مع حسن شاكوش ولم يتخيلوا انها تنجح بهذا الشكل وتدخل ترند وترتيبها يكون الثاني علي العالم، مشيرا إلى أنه منذ البداية كان ضد دخول هذه الجملة منذ البداية.

يذكر أن المطرب عمر كمال دخل في خلاف مع حسن شاكوش؛ بسبب قيام الأخير بالترويج لأغنية "بنت الجيران" بمفرده، وبدون العودة إليه.

وكانت أغنية «بنت الجيران» لمطرب المهرجانات حسن شاكوش قد تفوقت على أغنيات لنجوم عالميين بعد أن حلت في المركز الثاني لأكثر الأغاني استماعا على مستوى العالم في تطبيق الأغاني الشهير «ساوند كلاود»، وذلك بأكثر من 45 مليون مرة استماع، و4.5 مليون مرة الأسبوع الجاري فقط.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب بنت الجيران .. حسن شاكوش الثاني على الساوند كلاود عالميا ومتصدر تويتر .. صور

مطرب بنت الجيران: اللحن لأغنية محمد حماقي حاجة مستخبية

شاهد..مطرب «بنت الجيران» يُغني لتامر عاشور

شاهد.. عمرو كمال يؤدي أغنية جديدة الـ 7 على مستوى العالم

بالصور.. كواليس وأسرار "بنت الجيران "مع حسن شاكوش في "نفسنة" مساء اليوم

حسن شاكوش يكشف ‏حقيقة مشاجرته مع حمو بيكا .. فيديو

ترشيحاتنا

«مش ملعب السلام بتاعكوا».. مرتضى منصور يسخر من بيانات الأهلي بشأن مباراة صن داونز ..فيديو

بالأسماء.. سلعوة تعقر 14 طفلا في قرية بالمنيا

إيفونا: رحلت عن الأهلي غصب عني وسأزوره قريبا

الدولار يتراجع بشكل كبير في المركزي و11 بنكا آخر.. تعرف على سعره اليوم

شاهد | النصب التذكاري لشهداء ليبيا بكاتدرائية الإيمان في المنيا

الصحة تكشف آخر تطورات الحجر الصحي بـ مطروح وموعد خروج العائدين من ووهان.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد | النصب التذكاري لشهداء ليبيا بكاتدرائية الإيمان في المنيا

أخبار السيارات : تخفيض أسعار تويوتا كورولا toyota corolla وهيونداي hyundai وجيلي geely في مصر.. ومزاد سيارات فبراير

طقوس غريبة.. قبائل إثيوبية تنفرد بعادات وتقاليد لا مثيل لها فى العالم.. شاهد