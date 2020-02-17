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رياضة

حازم الكاديكي يتحدث عن كواليس حواره مع مارادونا

الإثنين 17/فبراير/2020 - 06:36 ص
حازم الكاديكي
حازم الكاديكي
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ريهام بكير
 تحدث المعلق الرياضي حازم الكاديكي، عن كواليس حواره مع الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا.
 وقال الكاديكي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "قابلت مارادونا 3 مرات أواخر التسعينيات، كانت المرة الأولى 1997 عندما كان لاعبا في آينتراخت فرانكفورت".

وأكمل: "الاتحاد الليبي لكرة القدم وجه لمارادونا لزيارة ليبيا، وتقابلت مع مدير أعماله وتم التنسيق معه ووجهة له الدعوة".

وتابع: "مارادونا وافق على إجراء الحوار لأنني رافقته منذ نزوله من الطائرة، وفاجأني بذلك، وكان أول لقاء لقناة عربية لي معه".

وعن مسيرة مارادونا كمدرب: "مارادونا عصبي وثوري واللاعبين تحتاج لطريقة سلسة، لذلك من الصعب أن يكون مديرا فنيا ناجحا".
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