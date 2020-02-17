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أخبار العالم

ترامب يتدخل لإنقاذ أردوغان.. ويبعث هذه الرسالة لـ روسيا

الإثنين 17/فبراير/2020 - 03:16 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة إلى روسيا طالباها خلالها بالتوقف عن دعم الجيش السوري في إدلب.

وأصدر الييت الأبيض بيانا أعقب محادثة هاتفية بين ترامب ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، جاء فيه:"أعرب الرئيس ترامب عن قلقه إزاء تزايد العنف في إدلب السورية، وشكر الرئيس أردوغان على جهود تركيا لمنع وقوع كارثة إنسانية هناك".

وأضاف البيان: "أعرب الرئيس ترامب عن رغبة الولايات المتحدة في وضع حد لدعم روسيا لفظائع نظام الأسد، والتسوية السياسية للنزاع السوري".

ويأتي ذلك في الوقت الذي ويواصل فيه الجيش السوري تقدمه في ريفي إدلب وحلب، ويستعد لاستعادة محافظة حلب بالكامل، بعدما أعلنت سيطرته الكاملة على غرب حلب.

وتمكن الجيش السوري في ساعات قليلة من تحرير قرى  وتل مصبين بريف حلب الشمالي بعد انسحاب مليشيات ما يعرف بـ"جبهة النصرة" منها، مؤمنًا مدينة حلب بالكامل بعد سيطرته على صالات الليرمون، كما حررّ جميع أجزاء حي جمعية الزهراء غربي حلب، وبسط سيطرته على مدينة حريتان بريف حلب الشمالي الغربي، وسيطر على معارة الأرتيق شمال غرب حلب.

وقبل قليل، استهدفت قوات الجيش السوري لنقطة التركية المتمركزة في منطقة الشيخ عقيل شمالي مدينة حلب،  بعدد من قذائق المدفعية.

وذكر المرصد السوري أن القصف أسفر عن وقوع جرحى من القوات التركية، بعضهم في حالة خطيرة.

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