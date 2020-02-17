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أخبار العالم

ارتفاع جنوني في عدد وفيات وإصابات كورونا بالصين

الإثنين 17/فبراير/2020 - 03:33 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلنت السلطات الصينية ارتفاعا جديدا في اعداد المصابين وحالات الوفاة بسبب فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".

وبحسب "سكاي نيوز"، قالت السلطات الصينية إن عدد حالات الوفاة ارتفع ليصل إلى 1770 شخصا بعد وفاة 105 أشخاص في مقاطعة هوبي الأكثر تضررا من هذا الوباء.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في هوبي إنها سجلت 2048 إصابة جديدة، ما يضع حدا لانخفاض سُجل على مدى الأيام الثلاثة الماضية في عدد الإصابات الجديدة.

وبلغ عدد الإصابات 70548 على الأقل في سائر أنحاء الصين، معظمها في هوبي.

وتشدد مقاطعة هوبي في الصين قيودها على الحركة، في محاولة لمكافحة كورونا، حيث يعيش نحو 56 تحت إجراءات الحجر الصحي المشددة، بما في ذلك ووهان، حيث يعتقد أن الفيروس قد انطلق.

وذكرت وسائل الإعلام الصينية أن العقوبات التي تصل إلى السجن مدى الحياة يمكن توقيعها على الأشخاص الذين يبيعون أقنعة الوجه أو النظارات التي لا تفي بالمعايير الوطنية.

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