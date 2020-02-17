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فن

بعد الهجوم عليه .. ياسمين الخطيب تدافع عن محمد رمضان فماذا قالت ؟

الإثنين 17/فبراير/2020 - 06:44 ص
ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب
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مصطفى كرم
ساندت الإعلامية ياسمين الخطيب، الفنان محمد رمضان بعد الهجوم الحاد عليه بسبب دخوله في معاناة مع جمهوره عبر السوشيال ميديا. 

وغردت ياسمين الخطيب عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" قائلة: "‏الهجوم على محمد رمضان إنتقامي، ومبالغ فيه جدًا.. أهم لغوا حفلته.. ياكشي ينصلح حال المجتمع، وتُزهر الحدائق، وتُغرد الطيور!".

وسرعان ما انهالت التعليقات من متابعيها وجاءت بين "‏‎الهابطون يدافعون عن بعضهم البعض" و "‏‎ولا انتقامي ولاحاجه هو مستفز لكل طبقات المجتمع فمع أول محطة هينزلوه" و" ‏‎إلغاء الحفل إعتراف مننا كلنا انه لايستحق وعليه مراجعة نفسه من أجله وليس من أجل المجتمع لانه ليس قدوة".

وقامت الشركة المنظمة لكأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك بإلغاء تعاقدها مع الفنان محمد رمضان على إحياء حفل السوبر المصري الذي سيلعب في السابعة مساء يوم الخميس القادم. 
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