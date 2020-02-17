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حوادث

محكمة النقض: المطلقة ترث زوجها في حالة واحدة فقط

الإثنين 17/فبراير/2020 - 10:16 ص
صدى البلد
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محمد عبدالله

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها شرعية طلاق الزوج، إذا كان زوجها مريضًا مرض الموت وحقها في الميراث.


وأوضحت المحكمة أن النص فى المادة 3/11 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أن المشرع الوضعى قرر أخذًا بالمذهب الحنفى أن من كان مريضًا مرض الموت وطلق إمرأته بائنًا بغير رضاها ومات حال مرضه والزوجة لا تزال فى العدة ، فإن الطلاق يقع على زوجته ويثبت منه من حين صدوره فإنه أهل لإيقاعه، إلا أنها ترثه مع ذلك بشرط أن تكون أهلًا لإرثه من وقت إبانتها إلى وقت موته ، رغم أن المطلقة بائنًا لا ترث لانقطاع العصمة بمجرد الطلاق ، استنادًا إلى أنه لما أبانها حال مرضه اعتبر احتياطيًا فارًا هاربًا، فيرد عليه قصده ، ويثبت لها الإرث. 


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وفي سياق متصل، قررت نيابة مصر القديمة الجزئية، حبس شخص وزوجته، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بعرضها لممارسة الرذيلة عبر الترويج لها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مقابل 3 ألاف جنيه فى الساعة الواحدة داخل شقتهم بمنطقة المنيل. 


بعدما نجحت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار في إلقاء القبض على شخص يعرض زوجته لممارسة الرذيلة الجماعية من خلال الترويج لها عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وذلك مقابل 3 آلاف جنيه في الساعة الواحدة.

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