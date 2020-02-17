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رياضة

دوري أبطال آسيا.. الهلال يواجه شباب الأهلي دبي.. وأهلي جدة يستقبل استقلال الإيراني

الإثنين 17/فبراير/2020 - 10:19 ص
مباريات دوري أبطال
مباريات دوري أبطال آسيا
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إسراء أشرف
تقام اليوم، الإثنين، عدد من المواجهات، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات، بطولة دوري أبطال آسيا، أبرزها الهلال السعودي مع شباب الأهلي دبي، وأهلي جدة مع استقلال طهران الإيراني.

ويحل الهلال السعودي ضيفا على نظيره شباب الأهلي دبي في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا، باستاد راشد بنادي شباب الأهلي دبي، وتُنقل المباراة عبر قناتي بي إن سبورتس 1 والكأس القطرية 3.

ويسعى الهلال حامل اللقب لتحقيق الفوز الثاني على التوالي، بعدما فاز على شاهر خودرو الإيراني 2-0، ضمن منافسات الجولة الأولى.

ويتواجد الهلال (3 نقاط) في المجموعة الثانية، والتي تضم كل من باختاكور أوزبكستان (3 نقاط)، وشباب الأهلي دبي (0 نقطة)، وشاهر خودرو الإيراني (0 نقطة).

وفي المجموعة الأولى، يحل الوحدة الإماراتي ضيفا على الشرطة العراقي في تمام الرابعة مساءً، قبل أن، يستضيف فريق أهلي جدة السعودي، بقيادة السويسري كريستيان جروس، نظيره استقلال طهران الإيراني، في تمام الخامسة مساءً.

ويسعى أهلي جدة بقيادة جروس، لتحقيق أول فوز له في دور المجموعات، بعدما تعادل مع الوحدة الإماراتي 1-1، ضمن منافسات الجولة الأولى.

وتتساوى أندية المجموعة الثانية برصيد نقطة واحدة لكل منهم.

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