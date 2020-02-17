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أخبار العالم

حادث بمكة يخلف 5 إصابات والهلال الأحمر يتدخل

الإثنين 17/فبراير/2020 - 10:27 ص
حادث بمكة
حادث بمكة
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سعيد العربي

تسبّب حادث مروري، وقع صباح اليوم على الطريق المقابل لمكة مول، في إصابة خمسة أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات بعد مباشرة الجهات الأمنية والهلال الأحمر للواقعة.

 

وفي التفاصيل؛ تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدّسة، صباح اليوم الإثنين، بلاغًا من العمليات الموحدة يفيد بوجود حادث تصادم أمام مكة مول وبه عدد من الإصابات.

 

وفور تلقي البلاغ تم توجيه 3 فرق إسعافية وفرقة عناية، وعند وصول أول فرقة إسعافية تبين وجود 5 إصابات، وتمّ تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين، ونقل 3 إصابات إلى مستشفى النور التخصصي، بينما نُقلت إصابتان إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر.

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