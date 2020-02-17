محمد مرجان يعلن إقامة مباراة الأهلي وصن داونز باستاد القاهرة بحضور 30 ألف مشجع





وأكد محمد مرجان في تصريحات عبر اثير " اون سبورت اف ام " أن أشرف صبحي أخبر محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي أمس أن الجهات الأمنية وافقت على إقامة المباراة على استاد القاهرة بحضور 30 ألف مشجع





وأضاف محمد مرجان أن الأهلي سعى كثيرا من أجل إقامة المباراة على استاد القاهرة من أجل وجود دعم جماهيري كبير





ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي أمام صن داونز 29 فبراير الجاري على استاد القاهرة في مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020









زف محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي بشرى سارة لـ جماهير الفريق حيث أكد أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ابدى موافقته على اقامة المباراة امام صن داونز في لقاء ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا على استاد القاهرة يوم 29 فبراير الجارى.