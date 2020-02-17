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أخبار العالم

غيرة قاتلة بين سيدات الإليزيه.. ماذا حدث بين زوجة ماكرون وصديقة أولاند

الإثنين 17/فبراير/2020 - 01:00 م
بريجيت ماكرون وجولي
بريجيت ماكرون وجولي جاييه
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شيماء مصطفى
بعثت الممثلة جولي جاييه صديقة الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا أولاند، برسالة غاضبة إلى السيدة الفرنسية الأولى بريجيت ماكرون بعد أن استبعدتها من حضور حفل في قصر الإليزيه أقيم في عام 2019.

ووفقَا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، جاء ذلك التصريح خلال إجراء مجلة "باريس ماتش"، مقابلة مع أولاند وصديقته جاييه، التي طلبت عدم نقل التصريح مباشرة عنها.

وأضافت الصحيفة أن جاييه البالغة من العمر 47 عاما، غضبت بشدة من بريجيت ماكرون، لعدم دعوتها لحضور مأدبة غداء أقيمت للسيدات الأوليات السابقات في قصر الإليزيه عام 2019، ودعت بدلا منها شريكته السابقة فاليري ترايلويلر.

وأكدت جاييه أن بريجيت فضلت عنها فاليري ترايلويلر، صديقة أولاند السابقة، الذي أنهى علاقته معها في عام 2014 بعد علاقة استمرت تسعة أعوام.

وأشارت "ديلي ميل" إلى أن جاييه كانت صامتة في وقتها ولم تعلن ذلك، لكن غيابها عن تلك المناسبة أثار دهشة الصحفيين، الذين تساءلوا لماذا لم تكن مدرجة في قائمة الضيوف ؟.

لكن خلف الأبواب المغلقة، أرسلت صديقة أولاند، خطابًا إلى بريجيت، تعاتبها على هذا الأمر.

ووصفت جاييه خلال حديثها للمجلة، ماكرون بأنه "خائن"، لأنه فكر في قطع التمويل العام عن مؤسسة أولاند.
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