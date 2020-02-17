محكوم عليه بالمؤبد .. ضبط عاطل هارب من قضية قتل في الشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط هارب من حكم بالسجن المؤبد فى قضية قتل وبحوزته بندقية آلية وذخائر .

أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث مركز الحسينية بمديرية أمن الشرقية قيام ( عاطل - محكوم عليه غيابيًا بالسجن المؤبد فى جناية "قتل") بحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص .









عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطه وبحوزته (بندقية آلية وبخزينتها 10 طلقات نارية من ذات العيار ) ، وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع .