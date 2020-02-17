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حوادث

محكوم عليه بالمؤبد .. ضبط عاطل هارب من قضية قتل في الشرقية

الإثنين 17/فبراير/2020 - 01:33 م
ضبط متهم
ضبط متهم
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط هارب من حكم بالسجن المؤبد فى قضية قتل وبحوزته بندقية آلية وذخائر .
 
أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث مركز الحسينية بمديرية أمن الشرقية قيام ( عاطل - محكوم عليه غيابيًا بالسجن المؤبد فى جناية "قتل") بحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص .


عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطه وبحوزته (بندقية آلية وبخزينتها 10 طلقات نارية من ذات العيار ) ، وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط الهاربين من السجون والعناصر الإجرامية الخطرة المطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا والمحكوم عليهم الهاربين ، خاصةً فى قضايا الجنايات ومتعددى الأحكام القضائية .
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