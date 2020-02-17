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تكنولوجيا

فى 3 خطوات.. طريقة سهلة لمشاركة الواى فاى على هاتفك.. صور

الإثنين 17/فبراير/2020 - 02:59 م
طريقة سهلة لمشاركة
طريقة سهلة لمشاركة الواى فاى على هاتفك
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ندى على
يحتاج الكثيرون إلى مشاركة شبكات Wi-Fi "الواى فاى" سواء كانوا في المنزل أو في أماكن العمل أو المطاعم وغيرها من الأماكن، ولكن بعض الطرق التى يتم اتباعها تكون صعبة وبطيئة. 

وذكر موقع ZDNet طريقة سهلة وسريعة يمكن اتباعها لمشاركة شبكة الواى فاى مع الأهل والأصدقاء أو زملاء العمل. 

1- اصنع  كود QR، ولعمل ذلك إذهب إلى إعدادات الهاتف، ثم إلى قائمة إعدادات "الشبكة والإنترنت"، ثم قم بالضغط على "Wi-Fi" الكلمة نفسها وليس زر تفعيل الواي فاي بجانبها. 

2- قم باختيار شبكة الإنترنت الحالية من قائمة الشبكات المتصل بها هاتفك و اضغط على زر مشاركة أو "Share" وذلك على الأيقونة التي تبدو مثل كود QR المعروف.

3- ووقتها سيطلب منك النظام أن تقوم بوضع رقم الهاتف السري أو إصبعك (في حالة أنك تستخدم قارئ البصمة كوسيلة للأمان)، وبعد عليك ملاحظة أن كود QR الخاص بالواي فاي  قد ظهر.

و QR هو رمز الاستجابة السريع أو رمز الرد السريع، ويعبر عن اسم العلامة التجارية لنظام مصفوفة الرموز الشريطية ثنائي الأبعاد (الباركود) وكان أول استخدام له في تصميم صناعة السيارات.
فى 3 خطوات.. طريقة سهلة لمشاركة الواى فاى على هاتفك.. صور
فى 3 خطوات.. طريقة سهلة لمشاركة الواى فاى على هاتفك.. صور
فى 3 خطوات.. طريقة سهلة لمشاركة الواى فاى على هاتفك.. صور
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