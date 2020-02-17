وزير الثقافة تعتمد برنامج فعاليات مهرجان دندرة للموسيقى والغناء

اعتمدت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة برنامج فعاليات مهرجان دندرة للموسيقى والغناء الأول بمحافظة قنا.





ويقام بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ومحافظة قنا وجامعة جنوب الوادى ممثلون فى كل من دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور احمد عواض وهيئة تنشيط السياحة فى الفترة من 27 فبراير الجاري حتى 3 مارس المقبل.





قالت عبد الدايم إن التوجه بالمنتج الإبداعى إلى جنوب مصر يأتى على درب اعادة تشكيل الوعى وبناء الانسان والارتقاء بالذوق العام ويساهم فى تنفيذ خطط التنمية المستدامة للدولة من خلال الترويج بالفن للحضارة المصرية ومحاربة الابتذال ، مؤكدة تواصل الجهود لنشر التنوير فى مختلف ربوع الوطن تحقيقًا لمبدأ العدالة الثقافية.





وأضافت ـن مهرجان دندرة للموسيقى والغناء الـول بمحافظة قنا يعد امتدادا للفعاليات الفنية والثقافية فى الصعيد الهادفة الى مواجهة التعصب والارتقاء بالذوق العام وتقديم ألوان فنية هادفة وجادة تنعكس ايجابا على المجتمع وتحافظ على الأمن الثقافي المصري.



