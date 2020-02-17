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ثقافة

وزير الثقافة تعتمد برنامج فعاليات مهرجان دندرة للموسيقى والغناء

الإثنين 17/فبراير/2020 - 02:32 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
اعتمدت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة برنامج فعاليات مهرجان دندرة للموسيقى والغناء الأول بمحافظة قنا. 

ويقام بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ومحافظة قنا وجامعة جنوب الوادى ممثلون فى كل من دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور احمد عواض وهيئة تنشيط السياحة فى الفترة من 27 فبراير الجاري حتى 3 مارس المقبل. 

قالت عبد الدايم إن التوجه بالمنتج الإبداعى إلى جنوب مصر يأتى على درب اعادة تشكيل الوعى وبناء الانسان والارتقاء بالذوق العام ويساهم فى تنفيذ خطط التنمية المستدامة للدولة من خلال الترويج بالفن للحضارة المصرية ومحاربة الابتذال ، مؤكدة تواصل الجهود لنشر التنوير فى مختلف ربوع الوطن تحقيقًا لمبدأ العدالة الثقافية.

وأضافت ـن مهرجان دندرة للموسيقى والغناء الـول بمحافظة قنا يعد امتدادا للفعاليات الفنية والثقافية فى الصعيد الهادفة الى مواجهة التعصب والارتقاء بالذوق العام وتقديم ألوان فنية هادفة وجادة تنعكس ايجابا على المجتمع وتحافظ على الأمن الثقافي المصري. 

يذكر أن برنامج الفعاليات يضم 10 حفلات متنوعة تقام على مدار 6 ايام لنجوم الغناء والموسيقى فى مصر هم على التوالى فريق بلاك تيما، مدحت صالح وفرقته، فريق وسط البلد، على الحجار وفرقته، مي فاروق، فرقة الأقصر للفنون الشعبية، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها، دينا الوديدي وفرقتها، هشام عباس وفرقته وفريق مسار اجبارى ويحتضنها معبد دندرة ، قصر ثقافة قنا وجامعة جنوب الوادى.
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